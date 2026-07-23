Барселона объявила о трансфере нападающего Боруссии Дортмунд Карима Адейеми

·42·Спорт
Барселона объявила о трансфере нападающего Боруссии Дортмунд Карима Адейеми

Каталонский Барселона клуб совершил один из самых неожиданных ходов в летнее трансферное окно. Официальный сайт клуба подтвердил подписание контракта с нападающим немецкой Боруссии Дортмунд Каримом Адейеми. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2031 года. Этот трансфер вызывает множество споров среди европейского футбольного сообщества и экспертов. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя для команды под руководством Ханси Флика это приобретение рассматривается как стратегически важное, нестабильная игра футболиста в последние годы вызывает сомнения. Немецкий нападающий когда-то считался одним из самых талантливых молодых игроков своей страны, однако его карьера в Дортмунде сложилась не так гладко, как ожидалось. По сообщению издания Bild, этот трансфер стал одним из главных сюрпризов текущего сезона.

Новый Рафинья или сменщик Ямаля?

Эксперты выдвигают различные предположения относительно того, какую позицию Карим Адейеми займет в команде. Одни видят в нем достойного сменщика или конкурента для Ламина Ямаля, другие сравнивают его с таким многофункциональным нападающим, как Рафинья. Однако статистические данные вызывают некоторое беспокойство: футболист, проведший большую часть прошлого сезона на скамейке запасных, проявил себя лишь в считанных матчах. Даже эта ситуация привела к тому, что он остался вне состава сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.

Одним из главных факторов перехода Барселонустали близкие отношения Адейеми с главным тренером Ханси Фликом. Флик верит в потенциал своего соотечественника и считает его важной частью своего нового проекта. Тем не менее, немецкая пресса высказывает критические мнения относительно адаптации футболиста к командной игре. Как пишет издание Bild, Адейеми является представителем поколения, которое больше полагается на индивидуальное мастерство, чем на трудолюбие.

Для каталонских болельщиков этот трансфер вызывает как надежду, так и опасения. С одной стороны, высокая скорость и техника Адейеми могут подойти под стиль Ла Лиги. С другой стороны, вопросы относительно его дисциплины и стабильности остаются открытыми. Сможет ли Ханси Флик «огранить» этот «алмаз» — покажет время. Пока же Карим Адейеми Барселоны рассматривается как очередной большой шаг к усилению линии атаки.

БарселонаКарим АдейемиТрансферыЛа ЛигаНовости Футбола
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