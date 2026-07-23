Манчестер Юнайтед столкнулся с проблемой в трансфере Эдуарду Камавинга: фактор Моуринью

·30·Спорт
Манчестер Юнайтед столкнулся с проблемой в трансфере Эдуарду Камавинга: фактор Моуринью

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» столкнулся с серьезным препятствием в переговорах по трансферу полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Несмотря на то, что «красные дьяволы» проявляют большой интерес к подписанию талантливого француза, сам футболист считает приоритетной задачей остаться в столице Испании. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

Руководство клуба и главный тренер Майкл Каррик вышли на связь с представителями Эдуарду Камавинга, чтобы усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов. После трансферов таких игроков, как Андрею Сантуш и Юри Тилеманс, руководство ИНЭОС намерено добавить в линию полузащиты, считающуюся «двигателем» команды, исполнителя элитного уровня. Однако, как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своем ЁуТубе-канале, футболист пока не намерен переезжать в Премьер-лигу.

Жозе Моуринью и решение футболиста

Одной из главных причин срыва планов «Манчестер Юнайтед» называют приход Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала». Португальский специалист известен тем, что ценит таких физически крепких полузащитников с высокой интенсивностью игры, как Камавинга. Эдуарду Камавинга стремится раскрыть свой истинный потенциал и закрепиться в основном составе именно под руководством Моуринью.

Фабрицио Романо подчеркивает, что Камавинга твердо намерен остаться в Мадриде. Хотя прошлый сезон выдался для футболиста непростым — из-за травм и отсутствия стабильности он не попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира — эти факторы лишь укрепили его волю. Во время перерыва футболист даже успел расширить свой кругозор, пройдя обучение в Гарвардской бизнес-школе.

«Манчестер Юнайтед» продолжает внимательно следить за ситуацией. Руководство клуба планирует быть готовым к любым изменениям до закрытия трансферного окна. Для Каррика покупка опорного полузащитника считается жизненно важной для повышения шансов команды на борьбу за чемпионство в Премьер-лиге.

По мнению экспертов, если в будущем Эдуарду Камавинга решит покинуть Мадрид, английская Премьер-лига останется для него наиболее вероятным направлением. Однако на данный момент фактор Моуринью и личные амбиции футболиста делают попытки «Манчестер Юнайтед» по этому трансферу безрезультатными. Для футбольных болельщиков осуществление этого трансфера было бы интересным, так как универсальные игроки уровня Камавинга способны вывести игру любой команды на новый уровень.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридЭдуарду КамавингаЖозе МоуриньюТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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