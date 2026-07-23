Арсенал объявил о новом трансфере: покупка за 40 миллионов евро на замену Леандро Троссару

Лондонский клуб «Арсенал», проявляя активность на трансферном рынке, нашел достойную замену покинувшему команду Леандро Троссару. Чемпион Англии объявил о подписании официального контракта с талантливым греческим нападающим Христосом Цолисом. Этот трансфер рассматривается как важный шаг лондонского клуба по омоложению линии атаки и усилению конкуренции. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, «Арсенал» заплатит чемпиону Бельгии, клубу «Брюгге», в общей сложности 40 миллионов евро за футболиста 2002 года рождения. После того как несколько дней назад Леандро Троссар перешел в турецкий «Бешикташ» за 18 миллионов евро, команда Микеля Артеты приняла решение оперативно заполнить образовавшуюся вакансию. Цолис успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

Лучший ассистент Европы

Христос Цолис проявил себя в прошедшем сезоне 2025/2026, чем привлек внимание специалистов. Согласно статистическим данным, ни один футболист в десяти сильнейших чемпионатах Европы не смог сделать столько голевых передач, сколько Цолис. За сезон он записал на свой счет 23 ассиста, став лидером континента по этому показателю. Также он показал лучший результат в бельгийской лиге, выполнив 97 точных кроссов (передач).

Английский футбол не является чем-то новым для этого вингера, выступающего за сборную Греции. В 2021 году он перешел из ПАОКа в «Норвич Сити» за 11 миллионов евро. Тогда в составе «канареек» он успел провести 30 матчей и забить 3 гола. Позже он набирался мастерства, выступая на правах аренды за «Твенте» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.

Настоящий взлет в его карьере начался после перехода в «Брюгге». С лета 2024 года Цолис принял участие в 108 матчах в футболке бельгийского клуба, записав на свой счет 43 гола и 45 результативных передач. Такая эффективность не оставила равнодушными скаутов «Арсенала», которые наблюдали за футболистом на протяжении нескольких недель.

Для болельщиков «Арсенала» этот трансфер свидетельствует о будущих амбициях команды. Христос Цолис подходит под тактические схемы Микеля Артеты, так как способен действовать не только на левом фланге, но и на других позициях в атаке. Очевидно, что дебют этой молодой звезды в новом сезоне Английской Премьер-лиги будет в центре внимания многих.