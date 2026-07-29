Зидан объявил об эпохе перемен и стиле игры сборной Франции

·50·Спорт
Зидан объявил об эпохе перемен и стиле игры сборной Франции

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан впервые подробно рассказал о том, как «трехцветные» будут играть под его руководством, о своей тренерской философии и поставленных перед ним высших целях.

Zamin.уз представляет детали интервью легендарного специалиста официальному сайту Федерации футбола Франции (ФФФ) и основные условия контракта.

1. «Стиль, как в "Реале", и подробная презентация в сентябре»

54-летний специалист сообщил, что предоставит полную информацию о своих тактических идеях и действиях команды на поле на пресс-конференции в сентябре. По его словам, игра национальной команды будет похожа на его успешную работу в мадридском «Реале».

Для Зидана руководство сборной Франции — логичное и естественное продолжение его тренерской карьеры.

Мнения Зинедина Зидана об игровом стиле:

«Мой стиль игры вы увидите в ближайшее время. Мы подробно поговорим об этом на сентябрьской пресс-конференции. Там я вкратце объясню свои идеи. Время на обсуждение будет. Мой стиль будет похож на то, что я делал в "Реале". Сборная Франции — это логическое продолжение моего тренерского пути».

2. От лидерства на поле к тренерскому лидерству

Зидана, который в свое время демонстрировал неповторимую игру на поле под классическим 10-м номером, всегда вдохновляли атакующий футбол и стремление забивать голы. Тем не менее, он особо подчеркнул важность баланса в команде.

Зидан поставил перед собой главную задачу — стать настоящим лидером в качестве тренера, как и в бытность футболистом, и продолжить победную серию французов.

О лидерстве и целях на победу:

«Я был лидером на поле, а теперь хочу быть лидером и как тренер, используя свой опыт. У нас есть все условия: отличные игроки, тренерский штаб, который сформируется в ближайшее время. Моя главная задача как лидера — сделать так, чтобы эта команда продолжала побеждать».

Основные факты о назначении Зинедина Зидана

Аспект

Детали

Новый главный тренер

Зинедин Зидан (54 года)

Организация

Федерация футбола Франции (ФФФ)

Срок контракта

До окончания чемпионата мира 2030 года

Дата объявления

Вторник, 28 июля

Игровая философия

Похожая на стиль «Реала», атакующий и сбалансированный

Следующий важный шаг

Официальная пресс-конференция в сентябре

Начало работы Зинедина Зидана в качестве главного тренера сборной Франции стало одним из крупнейших событий в мировом футболе.

Немедленно отправьте эту горячую статью своим друзьям, коллегам и группам любителей футбола!

Как вы думаете, сможет ли Зидан одержать победу со сборной Франции на чемпионате мира и первенстве Европы? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!

Зинедин ЗиданФранцияРеал МадридФедерация футбола ФранцииZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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