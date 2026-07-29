«Сити» отправился в турне по Восточной Азии: дебют Марески и Ҳусанов в составе!

·100·Спорт
«Сити» отправился в турне по Восточной Азии: дебют Марески и Ҳусанов в составе!

«Манчестер Сити» под руководством нового главного тренера Энцо Марески отправился в страны Восточной Азии для проведения первого предсезонного сбора в преддверии нового кампании. Примечательно, что в заявку из 28 человек, отправившихся в азиатское турне, вошел и талантливый узбекский защитник Абдуқодир Ҳусанов.

Zamin.уз представляет подробности о составе «горожан», сформированном перед поездкой, предстоящих напряженных товарищеских матчах и планах нового наставника.

1. Первый экзамен Марески и более сильный состав, чем ожидалось

46-летний итальянский специалист Энцо Мареска проводит тренировки с первой группой в клубной академии с 20 июля. Поскольку игрокам ряда ведущих сборных (Англии, Норвегии, Испании и Франции), участвовавших в ЧМ в Северной Америке, был предоставлен 4-недельный отпуск, их возвращение в команду отложено до середины августа.

Тем не менее, за счет опытных и талантливых игроков, которые не участвовали в чемпионате мира или покинули турнир на ранних стадиях, был собран гораздо более сильный состав, чем ожидалось, который и отправился в Восточную Азию.

О предсезонной подготовке:

Как подчеркнул Энцо Мареска, на этом сборе основное внимание будет уделено не результату, а формированию тактической сыгранности и командной игры. Для спортивного директора Угу Вианы эта поездка также крайне важна для оценки игроков в условиях конкуренции до закрытия трансферного окна.

2. Состав «Манчестер Сити» из 28 человек на турне по Азии

В состав, отправившийся в Азию, вошли опытные звезды, игроки ротации и молодые таланты:

  • Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Макс Шабо, Джек Винт.

  • Защитники: Рико Льюис, Мэтти Хендерсон-Холл, Макс Аллейн, Абдуқодир Ҳусанов, Витор Рейс, Стивен Мфуни, Йошко Гвардиол, Кейден Брейтуэйт, Раян Айт-Нури.

  • Полузащитники: Нико Гонсалес, Матео Ковачич, Тиджани Рейндерс, Ксавье Паркер, Флойд Самба, Джейден Хески, Дивайн Мукаса, Раян МакАйду, Клаудио Эчеверри, Фил Фоден.

  • Нападающие: Антуан Семеньо, Савио, Махамаду Сангаре, Дивин Мубама, Джереми Монга.

3. Товарищеские матчи и начало официального сезона

В ходе азиатского турне «Манчестер Сити» сыграет против именитых клубов Европы и Азии:

Дата

Соперник

Место проведения

1 августа

«Интер» (Италия)

Гонконг

5 августа

Сборная звезд К-лиги

Сеул (Южная Корея)

9 августа

«Атлетико Мадрид» (Испания)

Восточная Азия

По завершении азиатского турне «Манчестер Сити» ждут официальные турниры: 16 августа в рамках Суперкубка Англии (Коммунитй Шиелд) состоится решающий матч против «Арсенала», а 23 августа в первом туре Премьер-лиги пройдет игра против «Борнмута».

Основные факты о турне

Аспект / Критерий

Детали

Главный тренер

Энцо Мареска (Италия, 46 лет)

Регион турне

Восточная Азия (Гонконг, Южная Корея и др.)

Количество игроков

28 футболистов

Узбекский футболист

Абдуқодир Ҳусанов (Защитник)

Первый официальный матч за титул

16 августа (Суперкубок Англии против «Арсенала»)

Совершенно очевидно, что первые шаги Абдукодира Ҳусанова и «Манчестер Сити» под руководством нового тренера будут очень интересны для поклонников узбекского футбола.

Немедленно перешлите эту горячую статью своим друзьям, коллегам и в группы футбольных фанатов!

Как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов закрепиться в основном составе «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!

Манчестер СитиЭнцо МарескаАбдуқодир ҲусановУго ВианаДжанлуиджи Доннарумма
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!Сегодня, 01:11Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Сегодня, 01:01После жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиПосле жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиСегодня, 00:39Команда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераКоманда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераВчера, 23:24Алехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахАлехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахВчера, 22:17Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Вчера, 21:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов