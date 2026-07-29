«Манчестер Сити» под руководством нового главного тренера Энцо Марески отправился в страны Восточной Азии для проведения первого предсезонного сбора в преддверии нового кампании. Примечательно, что в заявку из 28 человек, отправившихся в азиатское турне, вошел и талантливый узбекский защитник Абдуқодир Ҳусанов.

Zamin.уз представляет подробности о составе «горожан», сформированном перед поездкой, предстоящих напряженных товарищеских матчах и планах нового наставника.

1. Первый экзамен Марески и более сильный состав, чем ожидалось

46-летний итальянский специалист Энцо Мареска проводит тренировки с первой группой в клубной академии с 20 июля. Поскольку игрокам ряда ведущих сборных (Англии, Норвегии, Испании и Франции), участвовавших в ЧМ в Северной Америке, был предоставлен 4-недельный отпуск, их возвращение в команду отложено до середины августа.

Тем не менее, за счет опытных и талантливых игроков, которые не участвовали в чемпионате мира или покинули турнир на ранних стадиях, был собран гораздо более сильный состав, чем ожидалось, который и отправился в Восточную Азию.

О предсезонной подготовке: Как подчеркнул Энцо Мареска, на этом сборе основное внимание будет уделено не результату, а формированию тактической сыгранности и командной игры. Для спортивного директора Угу Вианы эта поездка также крайне важна для оценки игроков в условиях конкуренции до закрытия трансферного окна.

2. Состав «Манчестер Сити» из 28 человек на турне по Азии

В состав, отправившийся в Азию, вошли опытные звезды, игроки ротации и молодые таланты:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Макс Шабо, Джек Винт.

Защитники: Рико Льюис, Мэтти Хендерсон-Холл, Макс Аллейн, Абдуқодир Ҳусанов , Витор Рейс, Стивен Мфуни, Йошко Гвардиол, Кейден Брейтуэйт, Раян Айт-Нури.

Полузащитники: Нико Гонсалес, Матео Ковачич, Тиджани Рейндерс, Ксавье Паркер, Флойд Самба, Джейден Хески, Дивайн Мукаса, Раян МакАйду, Клаудио Эчеверри, Фил Фоден.

Нападающие: Антуан Семеньо, Савио, Махамаду Сангаре, Дивин Мубама, Джереми Монга.

3. Товарищеские матчи и начало официального сезона

В ходе азиатского турне «Манчестер Сити» сыграет против именитых клубов Европы и Азии:

Дата Соперник Место проведения 1 августа «Интер» (Италия) Гонконг 5 августа Сборная звезд К-лиги Сеул (Южная Корея) 9 августа «Атлетико Мадрид» (Испания) Восточная Азия

По завершении азиатского турне «Манчестер Сити» ждут официальные турниры: 16 августа в рамках Суперкубка Англии (Коммунитй Шиелд) состоится решающий матч против «Арсенала», а 23 августа в первом туре Премьер-лиги пройдет игра против «Борнмута».

Основные факты о турне

Аспект / Критерий Детали Главный тренер Энцо Мареска (Италия, 46 лет) Регион турне Восточная Азия (Гонконг, Южная Корея и др.) Количество игроков 28 футболистов Узбекский футболист Абдуқодир Ҳусанов (Защитник) Первый официальный матч за титул 16 августа (Суперкубок Англии против «Арсенала»)

Совершенно очевидно, что первые шаги Абдукодира Ҳусанова и «Манчестер Сити» под руководством нового тренера будут очень интересны для поклонников узбекского футбола.

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Как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов закрепиться в основном составе «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески? Оставляйте свои мысли и прогнозы в комментариях!