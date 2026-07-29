«Барселона» по требованию Флика ищет нового нападающего: кто главная цель?

Каталонский клуб «Барселона» в преддверии нового сезона по требованию главного тренера команды Ханса-Дитера Флика ведет активную работу над усилением линии атаки. Спортивное руководство «блауграны» определило основные и резервные кандидатуры на трансферном рынке для реализации пожеланий немецкого специалиста. Об этом сообщает издание Sport.ес.

Zamin.уз представляет подробности о трансферных целях каталонцев, показателях кандидатов и их трансферной стоимости.

1. Главная цель: Хулиан Альварес и трансфер за 120 миллионов

Согласно информации источника, кандидатом номер один в трансферном шорт-листе «Барселоны» является нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес.

В прошлом сезоне Альварес провел в составе «матрасников» 49 матчей, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Он также принял участие во всех восьми матчах сборной Аргентины на мундиале, отметившись 1 голом в ворота соперников.

Трансферный план «Барселоны»: Ханс-Дитер Флик хочет видеть в линии атаки команды более результативного и универсального форварда. Действующий контракт Альвареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2030 года, а портал Трансфермаркт оценивает его трансферную стоимость в 120 миллионов евро.

2. Резервный вариант: 20-летний талант «Борнмута» Эли Крупи

Если осуществить трансфер Альвареса из «Атлетико» не удастся, каталонский клуб подготовил и запасной план. Им является 20-летний французский нападающий английского «Борнмута» Эли Крупи.

В прошлом сезоне Крупи провел в составе «Борнмута» 35 матчей и забил 13 голов. По данным Трансфермаркт, рыночная стоимость молодого французского форварда оценивается примерно в 70 миллионов евро. Его контракт с клубом также рассчитан до лета 2030 года.

Статистика нападающих в поле зрения «Барселоны»

Футболист Нынешний клуб Статистика в прошлом сезоне Стоимость (Трансфермаркт) Срок контракта Хулиан Альварес «Атлетико Мадрид» 49 матчей / 20 голов / 9 ассистов €120 млн до 2030 года Эли Крупи «Борнмут» 35 матчей / 13 голов €70 млн до 2030 года

Трансферные шаги «Барселоны» в преддверии нового сезона и планы Ханса-Дитера Флика по формированию новой команды находятся в центре внимания футбольной общественности.

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По вашему мнению, какой нападающий больше подходит «Барселоне» — опытный Хулиан Альварес или перспективный Эли Крупи? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!