«Барселона» по требованию Флика ищет нового нападающего: кто главная цель?

·90·Спорт
«Барселона» по требованию Флика ищет нового нападающего: кто главная цель?

Каталонский клуб «Барселона» в преддверии нового сезона по требованию главного тренера команды Ханса-Дитера Флика ведет активную работу над усилением линии атаки. Спортивное руководство «блауграны» определило основные и резервные кандидатуры на трансферном рынке для реализации пожеланий немецкого специалиста. Об этом сообщает издание Sport.ес.

Zamin.уз представляет подробности о трансферных целях каталонцев, показателях кандидатов и их трансферной стоимости.

1. Главная цель: Хулиан Альварес и трансфер за 120 миллионов

Согласно информации источника, кандидатом номер один в трансферном шорт-листе «Барселоны» является нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес.

В прошлом сезоне Альварес провел в составе «матрасников» 49 матчей, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Он также принял участие во всех восьми матчах сборной Аргентины на мундиале, отметившись 1 голом в ворота соперников.

Трансферный план «Барселоны»:

Ханс-Дитер Флик хочет видеть в линии атаки команды более результативного и универсального форварда. Действующий контракт Альвареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2030 года, а портал Трансфермаркт оценивает его трансферную стоимость в 120 миллионов евро.

2. Резервный вариант: 20-летний талант «Борнмута» Эли Крупи

Если осуществить трансфер Альвареса из «Атлетико» не удастся, каталонский клуб подготовил и запасной план. Им является 20-летний французский нападающий английского «Борнмута» Эли Крупи.

В прошлом сезоне Крупи провел в составе «Борнмута» 35 матчей и забил 13 голов. По данным Трансфермаркт, рыночная стоимость молодого французского форварда оценивается примерно в 70 миллионов евро. Его контракт с клубом также рассчитан до лета 2030 года.

Статистика нападающих в поле зрения «Барселоны»

Футболист

Нынешний клуб

Статистика в прошлом сезоне

Стоимость (Трансфермаркт)

Срок контракта

Хулиан Альварес

«Атлетико Мадрид»

49 матчей / 20 голов / 9 ассистов

€120 млн

до 2030 года

Эли Крупи

«Борнмут»

35 матчей / 13 голов

€70 млн

до 2030 года

Трансферные шаги «Барселоны» в преддверии нового сезона и планы Ханса-Дитера Флика по формированию новой команды находятся в центре внимания футбольной общественности.

Немедленно отправьте эту горячую статью своим друзьям, коллегам и группам ярых фанатов каталонцев!

По вашему мнению, какой нападающий больше подходит «Барселоне» — опытный Хулиан Альварес или перспективный Эли Крупи? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

БарселонаХанси ФликХулиан АльваресАтлетико МадридБорнмут
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!УЕФА угрожает ФИФА бойкотом чемпионата мира!Сегодня, 01:11Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Безжалостная «Бавария»: В предсезонном матче сравняла соперника с землей (15:0)Сегодня, 01:01После жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиПосле жалобы Атлетико Барселона и Хулиан Альварес могут столкнуться с серьезными санкциямиСегодня, 00:39Команда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераКоманда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечераВчера, 23:24Алехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахАлехандро Бальде: Мы не боимся Реала, и наша судьба в наших рукахВчера, 22:17Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Майк Тайсон раскрыл секрет: кто был его настоящим кумиром, а не Мохаммед Али?Вчера, 21:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов