«Манчестер Сити» Педру Нетуни Савино ўрнига олиб келмоқчи
«Манчестер Сити» ҳужум чизиғини кучайтириш учун «Челси» вингери Педру Нетуни ўз сафига қўшиб олиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Португалиялик футболчи «Тоттенҳэм»га ўтиши мумкин бўлган Савинонинг эҳтимолий ўринбосари сифатида баҳоланяпти.
Daily Mail маълумотига кўра, Манчестер клуби Нетуни анчадан бери кузатиб келади. Бироқ ҳозирча «Челси»га расмий таклиф юборилгани ҳақида маълумот йўқ.
«Сити» Нетуга аввал ҳам қизиққан
Манбага кўра, «Манчестер Сити» Педру Нетунинг «Вулверҳэмптон»дан «Челси»га ўтишидан олдин ҳам уни трансфер қилиш имкониятини ўрганган.
Энди клуб португалиялик вингер номзодига яна қайтган. Нетунинг юқори тезлиги, қанотдаги фаоллиги ва бирга-бир вазиятларда рақибдан ўта олиши «Сити»нинг ҳужум услубига мос келиши мумкин.
Шунга қарамай, трансфер жараёни ҳозирча дастлабки босқичда экани айтилмоқда.
Мареска футболчини яхши танийди
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска Педру Нету билан «Челси»да бирга ишлаган.
Шу сабаб италиялик мутахассис футболчининг кучли жиҳатлари, жисмоний имкониятлари ва тактик талабларга мослашиш қобилиятини яхши билади.
Бу омил эҳтимолий трансферда муҳим роль ўйнаши мумкин. Мареска ўз тизимига таниш футболчини жалб қилиш орқали янги мавсум олдидан мослашув жараёнини тезлаштириш имконига эга бўлади.
Савинонинг келажаги трансферга таъсир қилиши мумкин
Хабарларга кўра, «Манчестер Сити» Педру Нетуни Савинонинг эҳтимолий ўринбосари сифатида кўрмоқда.
Бразилиялик футболчига «Тоттенҳэм» қизиқиш билдирмоқда. Агар Савино Манчестер клубини тарк этса, ҳужумнинг қанот қисмида бўшлиқ пайдо бўлади.
Нету эса икки қанотда ҳам ҳаракат қила олиши ва тезкор қарши ҳужумларда фойдали бўлиши билан Мареска учун қулай вариантга айланиши мумкин.
Бироқ Савинонинг трансфери ҳам, Нету бўйича музокаралар ҳам ҳозирча расман тасдиқланмаган.
Нету ўтган мавсумда қандай натижа қайд этди?
Педру Нету ўтган мавсумда «Челси» сафида барча мусобақаларда 34 та учрашув ўтказди.
Кўрсаткич
Натижа
Учрашувлар
34 та
Голлар
5 та
Голли узатмалар
6 та
Жами голли ҳаракатлар
11 та
Португалиялик футболчи ўртача ҳар уч учрашувда биттадан голли ҳаракат қайд этган.
«Челси»нинг позицияси ҳал қилувчи бўлади
Педру Нетунинг амалдаги шартномаси ва «Челси»нинг уни сотишга муносабати эҳтимолий битимнинг асосий омиллари бўлади.
«Манчестер Сити» трансферни амалга оширишни истаса, аввал футболчининг ўзи билан келишувга эришиши, кейин эса Лондон клубини қониқтирадиган таклиф киритиши керак.
Ҳозирча гап фақат қизиқиш ҳақида кетмоқда. Шу сабаб Нетунинг «Сити»га ўтиши ҳал қилинган масала сифатида қабул қилинмайди.
Сизнингча, Педру Нету Мареска тизимида Савинонинг ўрнини муносиб боса оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…