«Манчестер Сити» Педру Нетуни Савино ўрнига олиб келмоқчи

·217·Спорт
«Манчестер Сити» Педру Нетуни Савино ўрнига олиб келмоқчи

«Манчестер Сити» ҳужум чизиғини кучайтириш учун «Челси» вингери Педру Нетуни ўз сафига қўшиб олиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Португалиялик футболчи «Тоттенҳэм»га ўтиши мумкин бўлган Савинонинг эҳтимолий ўринбосари сифатида баҳоланяпти.

Daily Mail маълумотига кўра, Манчестер клуби Нетуни анчадан бери кузатиб келади. Бироқ ҳозирча «Челси»га расмий таклиф юборилгани ҳақида маълумот йўқ.

«Сити» Нетуга аввал ҳам қизиққан

Манбага кўра, «Манчестер Сити» Педру Нетунинг «Вулверҳэмптон»дан «Челси»га ўтишидан олдин ҳам уни трансфер қилиш имкониятини ўрганган.

Энди клуб португалиялик вингер номзодига яна қайтган. Нетунинг юқори тезлиги, қанотдаги фаоллиги ва бирга-бир вазиятларда рақибдан ўта олиши «Сити»нинг ҳужум услубига мос келиши мумкин.

Шунга қарамай, трансфер жараёни ҳозирча дастлабки босқичда экани айтилмоқда.

Мареска футболчини яхши танийди

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска Педру Нету билан «Челси»да бирга ишлаган.

Шу сабаб италиялик мутахассис футболчининг кучли жиҳатлари, жисмоний имкониятлари ва тактик талабларга мослашиш қобилиятини яхши билади.

Бу омил эҳтимолий трансферда муҳим роль ўйнаши мумкин. Мареска ўз тизимига таниш футболчини жалб қилиш орқали янги мавсум олдидан мослашув жараёнини тезлаштириш имконига эга бўлади.

Савинонинг келажаги трансферга таъсир қилиши мумкин

Хабарларга кўра, «Манчестер Сити» Педру Нетуни Савинонинг эҳтимолий ўринбосари сифатида кўрмоқда.

Бразилиялик футболчига «Тоттенҳэм» қизиқиш билдирмоқда. Агар Савино Манчестер клубини тарк этса, ҳужумнинг қанот қисмида бўшлиқ пайдо бўлади.

Нету эса икки қанотда ҳам ҳаракат қила олиши ва тезкор қарши ҳужумларда фойдали бўлиши билан Мареска учун қулай вариантга айланиши мумкин.

Бироқ Савинонинг трансфери ҳам, Нету бўйича музокаралар ҳам ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Нету ўтган мавсумда қандай натижа қайд этди?

Педру Нету ўтган мавсумда «Челси» сафида барча мусобақаларда 34 та учрашув ўтказди.

Кўрсаткич

Натижа

Учрашувлар

34 та

Голлар

5 та

Голли узатмалар

6 та

Жами голли ҳаракатлар

11 та

Португалиялик футболчи ўртача ҳар уч учрашувда биттадан голли ҳаракат қайд этган.

«Челси»нинг позицияси ҳал қилувчи бўлади

Педру Нетунинг амалдаги шартномаси ва «Челси»нинг уни сотишга муносабати эҳтимолий битимнинг асосий омиллари бўлади.

«Манчестер Сити» трансферни амалга оширишни истаса, аввал футболчининг ўзи билан келишувга эришиши, кейин эса Лондон клубини қониқтирадиган таклиф киритиши керак.

Ҳозирча гап фақат қизиқиш ҳақида кетмоқда. Шу сабаб Нетунинг «Сити»га ўтиши ҳал қилинган масала сифатида қабул қилинмайди.

Сизнингча, Педру Нету Мареска тизимида Савинонинг ўрнини муносиб боса оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Манчестер СитиПедру НетуЧелсиСавиньоТоттенхэм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди