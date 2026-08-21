Кристал Пэлас отклонил предложение Манчестер Сити

·16·Спорт
Кристал Пэлас отклонил предложение Манчестер Сити

Один из лидеров английской Премьер-лиги, Манчестер Сити предпринимает решительные шаги для усиления полузащиты. Как сообщает Goal.com, «горожане» рассматривали Адама Уортона в качестве главного кандидата на позицию опорного полузащитника и направили официальный запрос в Кристал Пэлас. Однако руководство лондонского клуба категорически отклонило предложение, открыто заявив, что не намерено продавать своего лидера. Об этом Goal.com сообщает .

Манчестер Сити начал масштабное обновление состава в летнее трансферное окно. В частности, после перехода основного опорного полузащитника команды Родри в Барселону за 65,4 миллиона фунтов стерлингов главный тренер и руководство клуба принимают меры для восполнения этой потери. Также стоит отметить приход в команду Эллиота Андерсона, а также изменения, связанные с Натаном Аке, Джеймсом Траффордом и Тиджани Рейндерсом.

Ситуация вокруг Адама Уортона

22-летний полузащитник Адам Уортон за короткий срок стал одной из самых ярких звезд английского футбола. В 2024 году футболист перешел из Блэкберн Роверс в Кристал Пэлас за 22,5 миллиона фунтов стерлингов и подписал с клубом долгосрочный контракт до 2029 года. Его стабильная и уверенная игра в составе лондонцев привлекает внимание не только ведущих клубов Англии, но и европейских грандов.

Прогресс Уортона идет очень быстрыми темпами: он уже успел провести четыре матча за сборную Англии. Благодаря его вкладу Кристал Пэлас добился значительных успехов в последние сезоны. В частности, команда выиграла Кубок Англии в сезоне-2024/25, а в сезоне-2025/26 завоевала трофей Лиги конференций УЕФА.

Твердая позиция главного тренера

Новый главный тренер Кристал Пэлас Пьер Саж на пресс-конференции высказался о будущем футболиста и категорично заявил, что тот не продается. По мнению наставника, молодой талант в будущем способен играть в любом топ-клубе Европы, однако сейчас для его развития правильнее всего будет провести еще один сезон в лондонском клубе.

«Сейчас не время для этого», — сказал Пьер Саж журналистам. «Думаю, он способен играть здесь или в любом другом крупном клубе Европы. Но еще один год с нами, в новой динамичной среде, пойдет ему на пользу. Он нужен нам как воздух, поэтому я думаю, что он останется с нами». Таким образом, руководство Кристал Пэлас и тренерский штаб продемонстрировали твердое намерение сохранить своего лидера.

Адам УортонКристал ПэласМанчестер СитиПьер СажПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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