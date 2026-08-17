Почему сорвался переход Анана Халаили в «Интер»

Как сообщает Goal.com, несостоявшийся в установленный срок переход израильского футболиста Анана Халаили в итальянский «Интер» стал одним из главных событий летнего трансферного окна. Изначально ожидалось, что нападающий пополнит состав миланского клуба, однако трансфер сорвался после того, как он не прошёл медицинское обследование и не выполнил требования по физической готовности. В результате руководство «Интера» было вынуждено изменить свои планы и сосредоточиться на усилении линии обороны. Об этом Goal.com сообщает .

Агент футболиста Боаз Горен в интервью радиостанции 103ФМ подробно рассказал, почему сделка не состоялась и как сторонам удалось выйти из этой ситуации. По его словам, принять прекращение переговоров с «Интером» было непросто, однако, когда стало очевидно, что проблему решить не удастся, обе стороны отнеслись к ситуации взвешенно. Агент и футболист даже отнеслись к случившемуся с юмором и быстро перешли к дальнейшим шагам.

Медицинские требования и вариант с Англией

По словам агента, между медицинскими протоколами футбольных лиг Италии и Англии существуют существенные различия. После того как выяснилось, что Анан Халаили не сможет играть в Италии из-за местных требований, к нему проявили активный интерес представители других чемпионатов. В частности, « Кристал Пэлас » из английской Премьер-лиги оперативно предпринял шаги для подписания футболиста.

Как выяснилось, врачи «Кристал Пэлас» за очень короткий срок изучили состояние футболиста и разрешили ему играть. По словам Боаза Горена, в Англии медицинское обследование и решение всех вопросов заняли всего две минуты. Таким образом, израильский футболист продолжит карьеру в английском чемпионате.

Хотя «Интер» всегда был приоритетным вариантом для футболиста, из-за возникших обстоятельств переход не состоялся. Агент отметил, что миланский клуб занимал первое место благодаря своей игровой системе, а «Кристал Пэлас» рассматривался как второй вариант. Несмотря на это, до закрытия трансферного окна многие авторитетные европейские клубы проявляли интерес к услугам футболиста.