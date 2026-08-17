Почему сорвался переход Анана Халаили в «Интер»

·12·Спорт
Почему сорвался переход Анана Халаили в «Интер»

Как сообщает Goal.com, несостоявшийся в установленный срок переход израильского футболиста Анана Халаили в итальянский «Интер» стал одним из главных событий летнего трансферного окна. Изначально ожидалось, что нападающий пополнит состав миланского клуба, однако трансфер сорвался после того, как он не прошёл медицинское обследование и не выполнил требования по физической готовности. В результате руководство «Интера» было вынуждено изменить свои планы и сосредоточиться на усилении линии обороны. Об этом Goal.com сообщает .

Агент футболиста Боаз Горен в интервью радиостанции 103ФМ подробно рассказал, почему сделка не состоялась и как сторонам удалось выйти из этой ситуации. По его словам, принять прекращение переговоров с «Интером» было непросто, однако, когда стало очевидно, что проблему решить не удастся, обе стороны отнеслись к ситуации взвешенно. Агент и футболист даже отнеслись к случившемуся с юмором и быстро перешли к дальнейшим шагам.

Медицинские требования и вариант с Англией

По словам агента, между медицинскими протоколами футбольных лиг Италии и Англии существуют существенные различия. После того как выяснилось, что Анан Халаили не сможет играть в Италии из-за местных требований, к нему проявили активный интерес представители других чемпионатов. В частности, «Кристал Пэлас» из английской Премьер-лиги оперативно предпринял шаги для подписания футболиста.

Как выяснилось, врачи «Кристал Пэлас» за очень короткий срок изучили состояние футболиста и разрешили ему играть. По словам Боаза Горена, в Англии медицинское обследование и решение всех вопросов заняли всего две минуты. Таким образом, израильский футболист продолжит карьеру в английском чемпионате.

Хотя «Интер» всегда был приоритетным вариантом для футболиста, из-за возникших обстоятельств переход не состоялся. Агент отметил, что миланский клуб занимал первое место благодаря своей игровой системе, а «Кристал Пэлас» рассматривался как второй вариант. Несмотря на это, до закрытия трансферного окна многие авторитетные европейские клубы проявляли интерес к услугам футболиста.

Анан ХалаилиИнтерКристал ПэласТрансферПремьер-лига Англии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекистан ждёт серьёзное испытание: соперник — АргентинаУзбекистан ждёт серьёзное испытание: соперник — АргентинаСегодня, 22:54В Лиге чемпионов — 11:0! Женская команда «Насаф» разгромила лаосский клубВ Лиге чемпионов — 11:0! Женская команда «Насаф» разгромила лаосский клубСегодня, 22:44Джон Элканн: перестройка «Ювентуса» должна начаться с Италии и нашей идентичностиДжон Элканн: перестройка «Ювентуса» должна начаться с Италии и нашей идентичностиСегодня, 22:32Между Хамзой Ширазом и Жанибеком Алимханулы состоится чемпионский бойМежду Хамзой Ширазом и Жанибеком Алимханулы состоится чемпионский бойСегодня, 21:54Объявлена символическая сборная 17-го тура чемпионата УзбекистанаОбъявлена символическая сборная 17-го тура чемпионата УзбекистанаСегодня, 21:42Мурино появился с синяком под глазом: что произошло на самом деле?Мурино появился с синяком под глазом: что произошло на самом деле?Сегодня, 21:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова