Неожиданный поворот: Трево Чалоба переходит в «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса

·21·Спорт
Неожиданный поворот: Трево Чалоба переходит в «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса

Дебютант итальянской Серии А, клуб «Комо», близок к осуществлению очередного громкого трансфера. Ожидается, что защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба продолжит карьеру в составе представителя Ломбардии. Этот трансфер еще раз доказал не только уровень игрока, но и высокие амбиции клуба «Комо». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Sky Sport Италиа, стороны практически достигли соглашения по сумме трансфера. «Челси» получит за своего воспитанника около 35 миллионов евро с учетом бонусов. Благодаря этой сделке Трево Чалоба воссоединится со своим бывшим партнером по команде, легендарным Сеском Фабрегасом, который сейчас возглавляет «Комо».

Победа в серьезной конкуренции

В борьбе за Трево Чалобу «Комо» показал свою силу не только в финансовом, но и в стратегическом плане. Серьезный интерес к футболисту проявляли действующий чемпион Италии «Интер» и представитель английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас». Особенно настойчиво заполучить английского защитника планировал «Интер», однако цена, установленная лондонским клубом, заставила миланцев отступить.

«Кристал Пэлас» же хотел сохранить игрока, который провел первую половину прошлого сезона в аренде. За короткое время в «Селхерст Парк» Чалоба успел провести 14 матчей и забить 3 гола. Несмотря на это, проект Сеска Фабрегаса и новые вызовы в чемпионате Италии больше привлекли 27-летнего защитника.

Уникальная трансферная политика «Комо»

Президент «Комо» Мирван Суварсо раскрыл интересные детали подхода клуба к трансферному рынку. По его словам, клуб изучает конъюнктуру рынка через прямое общение с другими командами. Суварсо даже предлагал одному из президентов клубов-конкурентов уступить дорогу, если они очень хотят приобрести игрока, взамен попросив другого футболиста.

Такой открытый и стратегический стиль общения позволяет «Комо» в короткие сроки сформировать сильный состав. Для команды, завершившей прошлый сезон в Серии А на четвертом месте и получившей путевку в Лигу чемпионов, приход такого опытного защитника, как Трево Чалоба, имеет важное значение для укрепления оборонительной линии.

Трево Чалоба присоединился к основной команде «Челси» в 2018 году. В то время он находился в одной раздевалке с Сеском Фабрегасом, но они не успели сыграть вместе в официальных матчах. Теперь они готовы писать новую историю в качестве тренера и игрока. Хотя действующий контракт защитника с лондонским клубом был рассчитан до 2028 года, конкуренция на «Стэмфорд Бридж» и процесс чистки состава ускорили его уход.

ФутболТрансферыЧелсиКомоСерия А
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Jahongir Tursunov
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