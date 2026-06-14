Сборная Шотландии одержала победу над Гаити в первом туре
На историческом чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем на зеленых полях за океаном, продолжаются напряженные баталии. В атмосфере дружеского и жаркого футбольного праздника завершились матчи первого тура в группе «С», и стали известны первые лидеры квартета. В очередном поединке на великолепном стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо представитель Европы, национальная сборная Шотландии, встретилась с командой Гаити из Северной Америки.
В этом противостоянии, где очки были нужны как воздух, шотландские мастера кожаного мяча оформили важную победу с минимальным счетом.
Единственный победный гол Джона Макгинна
Встреча, как и ожидалось, началась под знаком непрерывных атак и упорной борьбы с обеих сторон. На 28-й минуте первого тайма опытный полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн точно поразил ворота соперника, приведя в восторг тысячи европейских болельщиков, собравшихся на стадионе.
В оставшееся время матча, как ни старались футболисты Гаити восстановить равновесие, линия обороны и вратарь Шотландии действовали надежно, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, победа со счетом 1:0 принесла шотландцам первые три очка.
С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с результатами матчей 1-го тура в группе «С» и текущим положением в турнирной таблице:
Групповой этап и тур
Команды
Официальный счет
Автор гола и минута
Стадион
Лидер группы
Группа «С», 1-й тур
Гаити — Шотландия
0 : 1
Джон Макгинн (28-я минута)
«Джиллетт Стэдиум»
(Фоксборо)
Шотландия
(3 очка)
Группа «С», 1-й тур
Бразилия — Марокко
1 : 1
—
—
—
Неожиданная ситуация в группе «С»: Бразилия теряет очки
Напомним, что в матче открытия этой группы был зафиксирован настоящий сюрприз. Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти, считающаяся одним из главных фаворитов турнира, сыграла вничью 1:1 с представителем Африки — Марокко, потеряв ценные очки.
Благодаря этому результату сборная Шотландии, обыгравшая Гаити, после первого тура с 3 очками стала единоличным лидером группы «С». Впереди болельщиков ждут еще более интересные и драматичные матчи.
Следите за самыми горячими матчами чемпионата мира, судьбой сборных на мундиале, аналитикой встреч и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!
…