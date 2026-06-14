Сборная Шотландии одержала победу над Гаити в первом туре

·1·Спорт
Сборная Шотландии одержала победу над Гаити в первом туре

На историческом чемпионате мира по футболу 2026 года, проходящем на зеленых полях за океаном, продолжаются напряженные баталии. В атмосфере дружеского и жаркого футбольного праздника завершились матчи первого тура в группе «С», и стали известны первые лидеры квартета. В очередном поединке на великолепном стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо представитель Европы, национальная сборная Шотландии, встретилась с командой Гаити из Северной Америки.

В этом противостоянии, где очки были нужны как воздух, шотландские мастера кожаного мяча оформили важную победу с минимальным счетом.

Единственный победный гол Джона Макгинна

Встреча, как и ожидалось, началась под знаком непрерывных атак и упорной борьбы с обеих сторон. На 28-й минуте первого тайма опытный полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн точно поразил ворота соперника, приведя в восторг тысячи европейских болельщиков, собравшихся на стадионе.

В оставшееся время матча, как ни старались футболисты Гаити восстановить равновесие, линия обороны и вратарь Шотландии действовали надежно, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, победа со счетом 1:0 принесла шотландцам первые три очка.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с результатами матчей 1-го тура в группе «С» и текущим положением в турнирной таблице:

Групповой этап и тур

Команды

Официальный счет

Автор гола и минута

Стадион

Лидер группы

Группа «С», 1-й тур

Гаити — Шотландия

0 : 1

Джон Макгинн (28-я минута)

«Джиллетт Стэдиум»


(Фоксборо)

Шотландия


(3 очка)

Группа «С», 1-й тур

Бразилия — Марокко

1 : 1

Неожиданная ситуация в группе «С»: Бразилия теряет очки

Напомним, что в матче открытия этой группы был зафиксирован настоящий сюрприз. Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти, считающаяся одним из главных фаворитов турнира, сыграла вничью 1:1 с представителем Африки — Марокко, потеряв ценные очки.

Благодаря этому результату сборная Шотландии, обыгравшая Гаити, после первого тура с 3 очками стала единоличным лидером группы «С». Впереди болельщиков ждут еще более интересные и драматичные матчи.

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ШотландияГаитиДжон МакгиннФоксбороGillette Stadium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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