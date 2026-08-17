Обновлённый рекорд: Ислам Максачев раскрыл секреты поединка с Герри...

В главном поединке турнира UFC 330, прошедшего в американской Филадельфии, чемпион полусреднего веса Ислам Максачев победил претендента №1 Ен Мачадо Герри и успешно защитил чемпионский пояс.

После завершения бескомпромиссного 25-минутного боя российский чемпион раскрыл подробности опасного эпизода, произошедшего в четвёртом раунде и едва не приведшего к нокауту.

«Он затылком угодил прямо мне в нос»: опасный эпизод в 4-м раунде

Максачев отметил, что во время неожиданного жёсткого столкновения, когда он бросил претендента на настил («слэм»), произошло следующее:

«В четвёртом раунде я прижал его к углу и сделал «слэм» (бросок на настил). Можете посмотреть повтор — он сильно повредил мне нос головой, затылком угодил прямо мне в нос. В тот момент на несколько секунд у меня потемнело в глазах, появились «звёздочки». Я сразу почувствовал, что нос сломан или серьёзно травмирован. Однако после боя врачи осмотрели меня и подтвердили, что, кроме ушиба, серьёзных повреждений нет».

Решение судей и спорный четвёртый раунд

Полный пятираундовый бой в октагоне завершился единогласным решением судей, однако в оценках по раундам наблюдались различия:

Мнение двух судей: Sol Д'Амато и Майк Белл отдали действующему чемпиону четыре из пяти раундов (со счётом 49-46);

Оценка третьего судьи: Эрик Колон решил, что претендент Герри выиграл не только третий, но и четвёртый раунд, в котором произошло то самое жёсткое столкновение, зафиксировав счёт 48-47.

Обновлён исторический рекорд Андерсон Силва

Эта победа над Ен Герри открыла новую страницу в истории мирового ММА:

17-я победа подряд: Для Ислам Максачев это стала 17-я победа подряд в организации UFC;

Абсолютный рекорд: Благодаря этому результату российский боец обновил многолетний рекорд легендарного Андерсон Силва по самой длинной победной серии в истории организации и прочно вошёл в число величайших атлетов в истории UFC.

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