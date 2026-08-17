Обновлённый рекорд: Ислам Максачев раскрыл секреты поединка с Герри...

·27·Спорт
Обновлённый рекорд: Ислам Максачев раскрыл секреты поединка с Герри...

В главном поединке турнира UFC 330, прошедшего в американской Филадельфии, чемпион полусреднего веса Ислам Максачев победил претендента №1 Ен Мачадо Герри и успешно защитил чемпионский пояс.

После завершения бескомпромиссного 25-минутного боя российский чемпион раскрыл подробности опасного эпизода, произошедшего в четвёртом раунде и едва не приведшего к нокауту.

«Он затылком угодил прямо мне в нос»: опасный эпизод в 4-м раунде

Максачев отметил, что во время неожиданного жёсткого столкновения, когда он бросил претендента на настил («слэм»), произошло следующее:

«В четвёртом раунде я прижал его к углу и сделал «слэм» (бросок на настил). Можете посмотреть повтор — он сильно повредил мне нос головой, затылком угодил прямо мне в нос.

В тот момент на несколько секунд у меня потемнело в глазах, появились «звёздочки». Я сразу почувствовал, что нос сломан или серьёзно травмирован. Однако после боя врачи осмотрели меня и подтвердили, что, кроме ушиба, серьёзных повреждений нет».

Решение судей и спорный четвёртый раунд

Полный пятираундовый бой в октагоне завершился единогласным решением судей, однако в оценках по раундам наблюдались различия:

  • Мнение двух судей: Sol Д'Амато и Майк Белл отдали действующему чемпиону четыре из пяти раундов (со счётом 49-46);

  • Оценка третьего судьи: Эрик Колон решил, что претендент Герри выиграл не только третий, но и четвёртый раунд, в котором произошло то самое жёсткое столкновение, зафиксировав счёт 48-47.

Обновлён исторический рекорд Андерсон Силва

Эта победа над Ен Герри открыла новую страницу в истории мирового ММА:

  • 17-я победа подряд: Для Ислам Максачев это стала 17-я победа подряд в организации UFC;

  • Абсолютный рекорд: Благодаря этому результату российский боец обновил многолетний рекорд легендарного Андерсон Силва по самой длинной победной серии в истории организации и прочно вошёл в число величайших атлетов в истории UFC.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриUFCАндерсон СилваФиладельфия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Мартин Эдегор предупредил соперниковМартин Эдегор предупредил соперниковСегодня, 12:19Блестящий старт: гол Шомуродова — началась сумасшедшая гонка бомбардиров!Блестящий старт: гол Шомуродова — началась сумасшедшая гонка бомбардиров!Сегодня, 12:06Ирландская звезда открыто высказался о победе Ислама Махачева...Ирландская звезда открыто высказался о победе Ислама Махачева...Сегодня, 12:02Жозе Моуринью высоко оценил игроков «Реала»Жозе Моуринью высоко оценил игроков «Реала»Сегодня, 11:58Комо планирует трансфер форварда Челси Лиама ДелапаКомо планирует трансфер форварда Челси Лиама ДелапаСегодня, 11:58Алан Пардью: Арсенал явно превосходит конкурентов в чемпионате АнглииАлан Пардью: Арсенал явно превосходит конкурентов в чемпионате АнглииСегодня, 11:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова