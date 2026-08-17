Трансфер Дани Себальоса: Наполи начал борьбу за опытного полузащитника

Итальянский клуб «Наполи» начал активные переговоры о переходе полузащитника Дани Себальоса, покинувшего мадридский «Реал». По информации издания Спортал, неаполитанцы направили официальное предложение представителям футболиста, находящегося в статусе свободного агента. 30-летний испанец также интересен другому гранду Серии А. Об этом сообщает Goal.com .

Команда «Наполи» под руководством Массимилиано Аллегри поставила укрепление средней линии в число главных задач перед новым сезоном. Руководство намерено воспользоваться возможностью подписать футболиста в статусе свободного агента без выплаты трансферной компенсации. Ожидается, что богатый международный опыт Себальоса и игровая практика на европейском уровне добавят стабильности игре итальянского клуба.

Конкуренция и претенденты на трансфер

Услугами футболиста интересуется не только «Наполи», но и другие клубы. В частности, с Дани Себальосом поддерживает контакт его родной клуб «Реал Бетис», воспитанником которого он является. Кроме того, туринский «Ювентус» с прошлого лета следит за ситуацией испанского полузащитника.

Тем не менее для «Ювентуса» этот трансфер пока не является приоритетным, что несколько снизило активность туринского клуба. Это создаёт для «Наполи» удобную возможность выйти в лидеры трансферной гонки, пока конкуренты не сделали серьёзное предложение. Массимилиано Аллегри хочет как можно скорее завершить эту сделку.

Планы на новый сезон

Дани Себальос прошёл академию «Реал Бетис», а позднее выступал за «Реал Мадрид». Его тактический контроль на поле и креативное мышление, несомненно, помогут команде Аллегри в борьбе за цели во внутреннем чемпионате и на европейской арене. Бесплатное приобретение футболиста такого уровня также положительно скажется на финансовой стабильности клуба.

Если представители футболиста примут предложенные условия, переговоры вскоре могут перейти в позитивную стадию. Сейчас «Наполи» готовится к сезону Серии А 2026/27, который начнётся выездным матчем против «Дженоа» в следующую субботу. Главный тренер рассчитывает адаптировать новичка в команде до начала напряжённого календаря.