Сборная Ирана объявила окончательный состав на чемпионат мира

·81·Спорт
Сборная Ирана объявила окончательный состав на чемпионат мира
Аудиоверсия

В преддверии старта чемпионата мира по футболу, к которому приковано внимание всего мира, главный тренер сборной Ирана огласил окончательный список игроков, которые будут защищать честь страны на предстоящем турнире. В этот раз «персы» отправляются на мировое первенство с сильным составом, состоящим из опытных футболистов и звезд местного чемпионата.

Ниже вы можете ознакомиться с полной заявкой игроков, которые будут защищать честь Ирана на предстоящем мундиале:

Вратари

Среди представителей этой ответственной линии — все те же знакомые лица. Защита ворот доверена голкиперам местных грандов:

  • Alirizo Biyronvand («Traktor»)

  • Husayn Husayni («Sipoxon»)

  • Payam Niyozmand («Persepolis»)

Защитники

В линию обороны вошли физически крепкие и опытные защитники, выступающие преимущественно в чемпионате Ирана:

  • Shoja Halilzoda («Traktor»)

  • Husayn Kanoniy («Persepolis»)

  • Ali Nemati («Fulad»)

  • Daniyal Eyri («Malavan»)

  • Ehson Hojisafi («Sipoxon»)

  • Milod Muhammadi («Persepolis»)

  • Solih Hardani («Istiqlol»)

  • Ramin Rizoiyon («Fulad»)

Полузащитники

«Ядро» сборной выглядит весьма солидно. В центре поля и на флангах будут действовать креативные футболисты, выступающие как на родине, так и за рубежом:

  • Saman G‘oddos («Kalba»)

  • Said Izzatullohiy («Shabob Al Ahli»)

  • Ro‘zbeh Chashmi («Istiqlol»)

  • Amir Muhammad Razagniya («Istiqlol»)

  • Muhammad G‘orbani («Al Vahda», ОАЭ)

  • Mahdiy Gayedi («An Nasr», ОАЭ)

  • Ariya Yusufi («Sipoxon»)

  • Alirizo Jahonbaxsh («Dender»)

  • Mayhdiy Turobiy («Traktor»)

  • Muhammad Mohebi («Rostov»)

Нападающие

Атакующая линия команды определенно доставит немало головной боли защитникам соперника. В нападении собраны форварды, закаленные на европейских полях и демонстрирующие бомбардирское мастерство в чемпионате ОАЭ:

  • Mahdiy Toremiy («Olimpiakos»)

  • Amirhusayn Husaynzoda («Traktor»)

  • Denis Dargohi («Standard»)

  • Ali Alipur («Persepolis»)

  • Shahriyor Mog‘anlu («Kalba»)

Для справки: Сборная Ирана попала в непростую группу на предстоящем чемпионате мира. За путевку в плей-офф наши представители поборются в серьезных матчах против сборных Бельгии, Египта и Новой Зеландии Желаем иранским футболистам удачи на предстоящем мундиале!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»