Сборная Ирана объявила окончательный состав на чемпионат мира
В преддверии старта чемпионата мира по футболу, к которому приковано внимание всего мира, главный тренер сборной Ирана огласил окончательный список игроков, которые будут защищать честь страны на предстоящем турнире. В этот раз «персы» отправляются на мировое первенство с сильным составом, состоящим из опытных футболистов и звезд местного чемпионата.
Ниже вы можете ознакомиться с полной заявкой игроков, которые будут защищать честь Ирана на предстоящем мундиале:
Вратари
Среди представителей этой ответственной линии — все те же знакомые лица. Защита ворот доверена голкиперам местных грандов:
Alirizo Biyronvand («Traktor»)
Husayn Husayni («Sipoxon»)
Payam Niyozmand («Persepolis»)
Защитники
В линию обороны вошли физически крепкие и опытные защитники, выступающие преимущественно в чемпионате Ирана:
Shoja Halilzoda («Traktor»)
Husayn Kanoniy («Persepolis»)
Ali Nemati («Fulad»)
Daniyal Eyri («Malavan»)
Ehson Hojisafi («Sipoxon»)
Milod Muhammadi («Persepolis»)
Solih Hardani («Istiqlol»)
Ramin Rizoiyon («Fulad»)
Полузащитники
«Ядро» сборной выглядит весьма солидно. В центре поля и на флангах будут действовать креативные футболисты, выступающие как на родине, так и за рубежом:
Saman G‘oddos («Kalba»)
Said Izzatullohiy («Shabob Al Ahli»)
Ro‘zbeh Chashmi («Istiqlol»)
Amir Muhammad Razagniya («Istiqlol»)
Muhammad G‘orbani («Al Vahda», ОАЭ)
Mahdiy Gayedi («An Nasr», ОАЭ)
Ariya Yusufi («Sipoxon»)
Alirizo Jahonbaxsh («Dender»)
Mayhdiy Turobiy («Traktor»)
Muhammad Mohebi («Rostov»)
Нападающие
Атакующая линия команды определенно доставит немало головной боли защитникам соперника. В нападении собраны форварды, закаленные на европейских полях и демонстрирующие бомбардирское мастерство в чемпионате ОАЭ:
Mahdiy Toremiy («Olimpiakos»)
Amirhusayn Husaynzoda («Traktor»)
Denis Dargohi («Standard»)
Ali Alipur («Persepolis»)
Shahriyor Mog‘anlu («Kalba»)
Для справки: Сборная Ирана попала в непростую группу на предстоящем чемпионате мира. За путевку в плей-офф наши представители поборются в серьезных матчах против сборных Бельгии, Египта и Новой Зеландии Желаем иранским футболистам удачи на предстоящем мундиале!
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