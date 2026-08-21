Жозе Моуринью сделал жёсткое предупреждение игрокам Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед выездным матчем против «Эспаньола» во втором туре чемпионата Испании рассказал о подготовке команды и сделал игрокам жёсткие предупреждения. Наставник королевского клуба, готовящегося к первой официальной выездной игре нового сезона, высказал резкие замечания в адрес лидеров команды, включая Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Об этом сообщает .

Как известно, матч «Реала» против «Реал Сосьедада» в первом туре Ла Лиги был в порядке исключения перенесён, чтобы предоставить дополнительный отдых футболистам, участвовавшим в чемпионате мира 2026 года. Поэтому свой первый официальный матч нового сезона мадридская команда проведёт именно в Каталонии. Перед приёмом соперника хозяева также успели поднять настроение и укрепить уверенность, крупно обыграв «Леванте» со счётом 3:0.

«Эспаньол» — конкурентоспособная команда

По словам Моуринью, предстоящий соперник, «Эспаньол», способен оказать серьёзное сопротивление и обладает хорошо отлаженной командной игрой. Каталонцы, уже долгое время работающие под руководством одного тренера, выстроили собственную динамику и тактические механизмы. Специалист высоко оценил их первый матч против «Леванте» и отдельно отметил, что перед своими болельщиками они будут действовать с огромным желанием.

Кроме того, португальский специалист остановился на специфических сложностях предсезонной подготовки. По его словам, разный уровень физической готовности футболистов создавал трудности. Некоторые игроки провели 36 тренировок и около шести матчей, тогда как другие получили меньше игровой практики. Несмотря на это, тренерский штаб смог разработать отдельные планы подготовки для каждой группы.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Жозе Моуринью не стал скрывать, что устал от товарищеских матчей и соскучился по официальным играм. Тренер признался, что при возможности хотел бы провести ещё одну неделю подготовки, однако выразил удовлетворение текущим состоянием команды и добавил, что впереди её ждут непростые испытания.