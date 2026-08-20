Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...

·28·Спорт
Мирджалол Косимов прокомментировал третье подряд поражение ОКМК...

В очередном туре Суперлиги Узбекистана ОКМК на своем поле уступил команде «Динамо» из Самарканд со счетом 0:1 и продолжает терять очки. После третьего поражения подряд главный тренер олмалыкского клуба Мирджалол Косимов на пресс-конференции открыто рассказал о проблемах команды с эффективностью и психологическом состоянии.

«В футболе гол не дают за моменты»: критический вывод Косимов

Главный тренер отметил, что его команда создает слишком много выгодных возможностей, однако небрежность в завершающих ударах становится причиной поражений:

"Это был зрелищный и чрезмерно открытый матч. В футболе гол не записывают за созданные моменты — нужно эффективно использовать свои возможности. Моментов во втором тайме хватило бы до конца года. В настоящее время в каждом матче идет напряженная борьба, создать столько возможностей непросто. Нужно было решить исход встречи уже в первом тайме. В матчах с «Буксоро» и «Насаф» мы также упустили множество стопроцентных моментов. Мы повторно проанализируем игру и сделаем выводы", — сказал Мирджалол Косимов.

Последние неудачи ОКМК и заявление тренера

Показатель

Состояние и анализ тренера

Результат последнего матча

ОКМК 0:1 «Динамо» Самарканд (поражение на своем поле)

Поражения подряд

3 матчаНасаф», «Буксоро», «Динамо»)

Основная проблема

Неумение реализовать множество созданных стопроцентных моментов

План относительно психологического состояния

Не поддаваться унынию и самостоятельно выйти из сложившейся ситуации

«Если впадем в уныние, никто нам не поможет»

Косимов заявил, что будут приняты все меры, чтобы три поражения подряд не оказали негативного влияния на психологическое состояние команды:

"Все мы люди, и естественно, что поражения на кого-то влияют, однако нельзя допускать уныния. Нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед. Если мы будем сидеть в унынии, никто со стороны не придет и не протянет нам руку помощи. Раз уж мы оказались в такой ситуации, то должны объединиться всей командой, найти в себе силы и самостоятельно выйти из нее", — сказал главный тренер ОКМК.

Как вы считаете, смогут ли подопечные Мирджалол Косимов быстро выйти из этого кризиса и вновь вернуться в число лидеров или же состав команды нуждается в серьезных изменениях?

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Мирджалол КасымовАГМКДинамо СамаркандНасафБухара
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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