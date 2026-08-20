Манчестер Сити нацелился на Ману Коне для усиления полузащиты

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сделал полузащитника итальянской «Ромы» Ману Коне своей главной трансферной целью на лето, стремясь усилить центральную линию. По данным Даилй Маил, английский гранд готов заплатить за французского футболиста около 60 миллионов евро и планирует начать официальные переговоры по трансферу. Об этом сообщает Goal.com.

Изменения в центре поля и необходимость трансферов

Серьезные кадровые потери в составе «Манчестер Сити» вынудили руководство клуба искать нового футболиста. В частности, опытный испанский полузащитник Родри перешел в каталонскую «Барселону». Кроме того, Тейани Рейндерс был окончательно продан и продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Кадсия».

Продажа этих двух футболистов принесла клубной казне внушительные 137,5 миллиона евро с учетом бонусов. У представителей «Манчестер Сити» достаточно средств и финансовых возможностей, чтобы закрыть образовавшуюся брешь в центре поля и восстановить глубину состава.

Положение Ману Коне в «Роме»

25-летний французский полузащитник ранее также входил в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», однако трансфер не состоялся. В настоящее время действующий контракт футболиста с клубом из итальянской столицы рассчитан до июня 2029 года, что дает руководству «Ромы» преимущество на переговорах.

Несмотря на это, руководство римского клуба не против расстаться с футболистом летом за достойную предложенную сумму. «Джаллоросси» оценивают трансферную стоимость французского игрока в 50–60 миллионов евро. Для «Манчестер Сити», одного из самых богатых клубов Европы, эта сумма рассматривается как вполне приемлемая возможность.

По информации Goal.com, стиль игры и потенциал футболиста полностью соответствуют требованиям английского клуба. «Манчестер Сити» намерен в ближайшее время договориться с «Ромой» и полностью завершить перестройку состава в центре поля до начала нового сезона.