Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме Бруну Гимарайнша

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета сообщил тревожные новости о физическом состоянии одного из главных приобретений клуба в летнее трансферное окно — Бруну Гимарайнша. По данным иксбт.ком, бразильский полузащитник, перешедший из «Ньюкасла» за 75 миллионов фунтов стерлингов, рискует пропустить ближайший матч команды. Эта ситуация уже в начале сезона вызвала серьёзную обеспокоенность у болельщиков лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, бразильский футболист дебютировал в составе «Арсенала» в матче за Суперкубок, в котором команда в минувшее воскресенье одержала победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:0. Однако из-за травмы, полученной по ходу встречи, дебютный матч игрока завершился досрочно. На пресс-конференции перед матчем Английской Премьер-лиги, который состоится в пятницу, Микель Артета рассказал о состоянии 28-летнего полузащитника.

Испанский специалист отметил, что восстановление футболиста проходит положительно, однако не смог точно сказать, примет ли тот участие в ближайшей игре. На пресс-конференции Артета заявил: «Посмотрим, в каком он будет состоянии. Он хорошо восстанавливается, но дождёмся завтрашнего дня».

Возвращение лидеров и проблемы в обороне

Несмотря на неопределённость вокруг Гимарайнша, для команды есть и хорошие новости. В частности, тренерский штаб обрадовало возвращение в строй Букайо Сака и Деклана Райса. Из-за продолжительного участия в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года им был предоставлен дополнительный отпуск. Хотя они прибыли на тренировочную базу Собха Реалтй позже остальных, Микель Артета подтвердил их готовность к матчу.

В своём заявлении Артета кратко отметил: «Да, они готовы принять участие». Это несколько смягчает проблемы в центре поля, а на фоне ситуации с Гимарайншем их возвращение станет большой помощью для команды. Райс и Сака сыграли важную роль в завоевании «Арсеналом» титула чемпиона Англии в прошлом сезоне — впервые за два десятилетия.

Активность на трансферном рынке и усиление состава

Тем не менее травмы в линии обороны продолжают оставаться головной болью для главного тренера. Юрриен Тимбер по-прежнему находится вне игры из-за травмы колена, полученной до чемпионата мира, и вместе с Вильямом Салиба остаётся в списке футболистов, выбывших на длительный срок. Говоря о сроках восстановления Тимбера, Артета сообщил, что защитник ещё не приступил к групповым тренировкам и ему потребуется ещё несколько недель.

Нехватка игроков в обороне вынуждает клуб активно действовать на трансферном рынке. По сообщениям СМИ, «Арсенал» договорился о переходе Эзри Консы из «Астон Виллы» за 51 миллион фунтов стерлингов. Микель Артета признал, что работа над усилением команды продолжается до закрытия трансферного окна 1 сентября и клуб очень активен на рынке.