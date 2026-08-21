Стало известно, что нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш хочет продолжить карьеру в испанской «Барселоне» и стремится перейти в каталонский клуб. Как сообщает Goal.com, такой неожиданный поворот событий накануне закрытия трансферного окна может стать серьёзной проблемой для главного тренера лондонской команды Микеля Артеты, которая готовилась защищать свои позиции в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com.

По имеющейся информации, 28-летний шведский нападающий стремится перебраться в Каталонию всего через год после перехода из «Спортинга» на «Эмирейтс» за 55 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на продуктивный дебютный сезон, привлекательность «Барселоны», похоже, изменила планы футболиста. Сейчас его представители используют все возможности, чтобы успеть оформить переход до закрытия трансферного окна.

Поиски нападающего «Барселоной» и проблемы команды

Главный тренер каталонского клуба Ханси Флик неоднократно подчёркивал необходимость усилить глубину состава в атаке после ухода Роберта Левандовского в качестве свободного агента и перехода Феррана Торреса в «Пари Сен-Жермен». Чемпионы Ла Лиги первоначально намеревались подписать нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса, однако генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль Марин категорически выступил против перехода аргентинца и отклонил сделку.

Журналист КОПЭ Виктор Наварро поделился в социальных сетях последними новостями о поисках каталонцами нападающего. По его словам, Лаутаро Мартинес стал главной целью при полном одобрении руководства клуба. Вместе с тем стало известно, что на фоне закрытия варианта с Хулианом Альваресом Виктор Дьёкереш ежедневно предлагает свои услуги «Барселоне».

Решения Микеля Артеты и будущие возможности

В прошлом сезоне Микель Артета начал чаще рассчитывать на Кая Хаверца на позиции центрального нападающего в решающих матчах, в том числе в финале Лиги чемпионов. Эта тенденция продолжилась и в новом сезоне: Хаверц вышел в стартовом составе в матче за Суперкубок против «Манчестер Сити», тогда как Виктор Дьёкереш появился на поле лишь со скамейки запасных. Сокращение игровой практики также может быть одной из причин, по которым футболист стремится перейти в другую команду.

Если руководство «Арсенала» решит отпустить Дьёкереша, это станет серьёзным изменением для клуба. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2030 года, что позволит лондонской команде запросить у потенциальных покупателей высокую трансферную сумму. При этом обсуждается, что с финансовой и логистической точек зрения его переход может стать более удобным решением для команды Ханси Флика.