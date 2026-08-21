«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и Мармуш

·23·Спорт
«Тоттенксем» завершил трансферы вингера «Манчестер Сити» Савио и Мармуш

Лондонский «Тоттенксем» и клуб «Манчестер Сити» достигли полного соглашения о трансфере 22-летнего бразильского вингера Савио. Согласно информации, распространённой изданием Глобо, «шпоры» заплатят за этот трансфер в общей сложности 99 миллионов евро с учётом бонусов. Кроме того, лондонский клуб близок к приобретению ещё одного нападающего «горожан» — Умар Мармуш.

Детали трансфера Савио и причина решения

Согласно условиям соглашения, «Тоттенксем» выплатит за трансфер гарантированные 93,3 миллиона евро и ещё 5,7 миллиона евро в виде бонусов за различные показатели. Савио выразил желание получать больше игровой практики и регулярно выходить в основном составе, попросив руководство клуба разрешить ему сменить команду. В ближайшие дни бразильский вингер прибудет в Лондон и пройдёт официальное медицинское обследование.

Двойное суперприобретение «Тоттенксем» у «Сити»: основные цифры

Футболист

Возраст / позиция

Сумма трансфера

Статистика прошлого сезона (во всех турнирах)

Савио

22 года, вингер

99 млн евро (93,3 млн основная сумма + 5,7 млн бонусов)

36 матчей, 4 гола, 3 результативные передачи

Умар Мармуш

Нападающий (форвард)

Оставшаяся часть (в рамках общего пакета)

36 матчей, 8 голов, 3 результативные передачи

Общие расходы

За обоих футболистов

Всего 151 миллион евро

Полное обновление линии атаки

Атакующая революция в Лондоне за 151 миллион евро

По сообщениям, «Тоттенксем» не ограничивается Савио и также завершает трансфер египетского нападающего Умар Мармуш из «Манчестер Сити». Таким образом, лондонский клуб планирует потратить в общей сложности 151 миллион евро на двух талантливых нападающих «Сити», значительно усилив линию атаки перед новым сезоном.

Как вы считаете, смогут ли Савио и Умар Мармуш помочь «Тоттенксем» вернуться в чемпионскую гонку в АПЛ и борьбу за путёвку в Лигу чемпионов?

Оставляйте свои аналитические материалы и мнения в комментариях, а также немедленно поделитесь этой важной новостью с поклонниками АПЛ и трансферных новостей!

ТоттенхэмМанчестер СитиСавиоОмар Мармуш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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