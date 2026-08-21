Ян Диоманде сравнивают с Ямалем: мнение Стива Макманамана

Тема соперничества и сходств между молодыми звёздами испанской Ла Лиги постоянно находится в центре внимания футбольной общественности. Неизбежные сравнения между Яном Диоманде, крупным трансфером «Реал Мадрид» стоимостью 140 миллионов евро, и талантливым воспитанником «Барселоны» Ламином Ямалем вызывают жаркие дискуссии в футбольном мире. Ожидается, что эти два талантливых подростка в сезоне-2026/27 будут выступать по разные стороны противостояния в «Эль-Класико» и станут главным украшением чемпионата Испании. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, бывший игрок «Реал Мадрид» Стив Макманаман в интервью ESPN оценил перспективы Яна Диоманде и Ламина Ямаля, открыто признав, что в настоящее время представитель каталонского клуба превосходит своего соперника. По его словам, сейчас Ламин Ямаль демонстрирует значительно более высокий уровень игры, чем Ян Диоманде.

Невероятный взлёт Ламина Ямаля

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал настоящей звездой Ла Лиги благодаря рекордному взлёту, начавшемуся в 2023 году, когда ему было 15 лет. За это время игрок сборной Испании успел выиграть чемпионские титулы на национальном уровне, награду «Голден Бой», чемпионат Европы и чемпионат мира.

Несмотря на травмы в прошлом сезоне, Ямаль забил 24 гола и сделал множество результативных передач в составе каталонского клуба, после чего его начали сравнивать с Лионельем Месси. Его уровень игры и стабильность особо отмечают футбольные эксперты, в том числе Стив Макманаман.

Непростое испытание Диоманде в «Реал Мадрид»

В свою очередь, «Реал Мадрид», возлагая большие надежды на будущее, подписал молодого ивуарийского вингера Яна Диоманде из клуба «РБ Лейпциг». Королевский клуб потратил на этот трансфер значительную сумму, и ожидается, что футболист будет выступать бок о бок с такими звёздами, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Диоманде, который на восемь месяцев старше Ламина Ямаля, также считается обладателем выдающегося таланта. Однако за его выступлениями на «Сантьяго Бернабеу» будут следить столь же пристально, как и за игрой его соперника в Каталонии, а избежать давления будет невозможно.

Совет Макманамана и будущее соперничество

Стив Макманаман отметил, что к этим сравнениям и давлению следует относиться позитивно: «Ламин сейчас намного сильнее его. Я видел, как он играл в Леганесе чуть менее 20 лет назад, и трудно поверить, как ему удалось достичь такого уровня». По мнению бывшего футболиста, в современном футболе такие высокие трансферные суммы и сравнения стали привычным явлением.

Макманаман напомнил, что Ямаль добился огромных успехов, несмотря на свой юный возраст, и обладает колоссальным опытом. Поэтому Яну Диоманде необходимо брать пример со стабильности и достижений Ламина Ямаля и позитивно воспринимать это соперничество.