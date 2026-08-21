Жозе Моуринью объяснил, почему не хочет приглашать Ламина Ямаля в Реал Мадрид

·0·Спорт
Жозе Моуринью объяснил, почему не хочет приглашать Ламина Ямаля в Реал Мадрид

По словам главного тренера мадридского Реала Жозе Моуринью, он не заинтересован в приобретении звезды Барселоны Ламина Ямаля, даже если тот будет выставлен на трансфер. Как сообщает Goal.com, португальский специалист подчеркнул, что нынешний состав на стадионе Сантьяго Бернабеу достаточно силён и не нуждается в других футболистах. Об этом Goal.com сообщает .

Несмотря на то что сейчас ему всего 19 лет, Ламин Ямаль за свою карьеру трижды становился чемпионом Ла Лиги, а также является победителем чемпионата Европы и чемпионата мира. В прошлом сезоне юный талант принял участие в 45 матчах и отметился 45 результативными действиями, став одним из главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года.

Жёсткая позиция Жозе Моуринью и трансферная политика

Отвечая на вопрос издания Эл Чирингуито, Жозе Моуринью прямо заявил, что не хочет видеть представителя каталонского клуба в своей команде. По мнению специалиста, достижение столь высоких результатов на международном уровне в таком юном возрасте — редкость, однако состав Реала абсолютно укомплектован, и он полностью доверяет своим футболистам.

Столь спокойная и уверенная позиция Моуринью также объясняется масштабными летними трансферами клуба. Реал Мадрид приобрёл Яна Диоманде из РБ Лейпциг за рекордные 140 миллионов евро. Кроме того, Винисиус Жуниор, несмотря на интерес со стороны Арсенала, решил остаться в Мадриде.

О приходе Яна Диоманде и ситуации в Барселоне

Комментируя новый трансфер, Моуринью подчеркнул, что сложно найти быстрого и агрессивного футболиста, способного действовать на обоих флангах, а Ян Диоманде идеально соответствует профилю, необходимому команде. При этом португальский тренер положительно оценил работу Барселоны под руководством Ханси Флика, несмотря на высокую конкуренцию.

Жозе Моуринью отметил, что, несмотря на уход Роберта Левандовского в «Чикаго Файр», а Феррана Торреса — в «Пари Сен-Жермен», Ханси Флик, Деку и футболисты каталонского клуба проделывают отличную работу.

Жозе МоуриньюЛамин ЯмальРеал МадридБарселонаЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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