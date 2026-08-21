Тоттенхэм активизировал переговоры по трансферу Омара Мармуша

Лондонский Тоттенхэм активно работает на трансферном рынке, стремясь усилить линию атаки. По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «шпоры» достигли принципиальной договорённости с нападающим «Манчестер Сити» Омаром Мармушем. Египетский футболист близок к переходу в лондонский клуб, и ожидается, что этот трансфер станет важным шагом для команды главного тренера Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время клубы согласовывают сумму трансфера и его окончательные условия. Хотя личные условия с футболистом уже согласованы, финальное соглашение между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» ещё не подписано. Тем не менее активные переговоры указывают на то, что трансфер может состояться в ближайшее время.

Проблемы команды в линии атаки

Руководство «Тоттенхэма» определило привлечение нового нападающего в качестве приоритетной задачи на текущий сезон. За последние 18 месяцев один из основных форвардов команды Доминик Соланке пропустил много матчей из-за травм. Кроме того, контракт Ришарлисона вступил в заключительную стадию, что вынуждает клуб искать нового нападающего.

Если этот трансфер будет успешно завершён, Омар Мармуш станет очередной частью масштабного проекта «Тоттенхэма» на летнем трансферном рынке. В текущем сезоне лондонский клуб потратил значительные средства на переходы Яна-Пауля ван Хекке, Сандро Тонали и Матеуса Фернандеса для усиления состава. Также клуб достиг соглашения с «Манчестер Сити» по трансферу вингера Савио.

Карьера и статистика футболиста

Сокращение игровой практики Омара Мармуша в составе «Манчестер Сити» стало одной из причин, по которой он начал искать новый клуб. Египетский форвард ранее перешёл из «Вольфсбурга» во франкфуртский «Айнтрахт» на правах свободного агента и уже в первом сезоне в Германии забил 17 голов во всех турнирах.

Особенно высокие результаты футболист показал в первой половине сезона-2024/25. Он забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 17 матчах чемпионата Германии. Если трансфер состоится, болельщики Премьер-лиги увидят в атаке совершенно новый и конкурентоспособный вариант.