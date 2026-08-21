Тоттенхэм активизировал переговоры по трансферу Омара Мармуша

·1·Спорт
Тоттенхэм активизировал переговоры по трансферу Омара Мармуша

Лондонский Тоттенхэм активно работает на трансферном рынке, стремясь усилить линию атаки. По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «шпоры» достигли принципиальной договорённости с нападающим «Манчестер Сити» Омаром Мармушем. Египетский футболист близок к переходу в лондонский клуб, и ожидается, что этот трансфер станет важным шагом для команды главного тренера Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время клубы согласовывают сумму трансфера и его окончательные условия. Хотя личные условия с футболистом уже согласованы, финальное соглашение между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» ещё не подписано. Тем не менее активные переговоры указывают на то, что трансфер может состояться в ближайшее время.

Проблемы команды в линии атаки

Руководство «Тоттенхэма» определило привлечение нового нападающего в качестве приоритетной задачи на текущий сезон. За последние 18 месяцев один из основных форвардов команды Доминик Соланке пропустил много матчей из-за травм. Кроме того, контракт Ришарлисона вступил в заключительную стадию, что вынуждает клуб искать нового нападающего.

Если этот трансфер будет успешно завершён, Омар Мармуш станет очередной частью масштабного проекта «Тоттенхэма» на летнем трансферном рынке. В текущем сезоне лондонский клуб потратил значительные средства на переходы Яна-Пауля ван Хекке, Сандро Тонали и Матеуса Фернандеса для усиления состава. Также клуб достиг соглашения с «Манчестер Сити» по трансферу вингера Савио.

Карьера и статистика футболиста

Сокращение игровой практики Омара Мармуша в составе «Манчестер Сити» стало одной из причин, по которой он начал искать новый клуб. Египетский форвард ранее перешёл из «Вольфсбурга» во франкфуртский «Айнтрахт» на правах свободного агента и уже в первом сезоне в Германии забил 17 голов во всех турнирах.

Особенно высокие результаты футболист показал в первой половине сезона-2024/25. Он забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 17 матчах чемпионата Германии. Если трансфер состоится, болельщики Премьер-лиги увидят в атаке совершенно новый и конкурентоспособный вариант.

ТоттенхэмОмар МармушМанчестер СитиПремьер-лигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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