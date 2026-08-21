Тоттенхэм начал переговоры о трансфере Омара Мармуша

Лондонский Тоттенхэм начал активную работу на трансферном рынке, стремясь усилить линию атаки. Как сообщает Goal.com, английский клуб ведёт расширенные переговоры с Манчестер Сити о трансфере египетского нападающего Омара Мармуша. Хотя окончательное соглашение между сторонами пока не достигнуто, этот потенциальный переход может открыть совершенно новые возможности для главного тренера команды Роберто Де Дзерби в атаке. Об этом Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, руководство Тоттенхэма направляет значительные финансовые ресурсы на усиление состава в текущем сезоне. В трансферное окно лондонцы потратили в общей сложности 229,5 миллиона фунтов стерлингов на таких игроков, как Ян-Поль ван Хекке, Сандро Тонали и Матеус Фернандеш. Кроме того, соглашение с Манчестер Сити о трансфере вингера Савиньо за 75 миллионов фунтов стерлингов также свидетельствует о серьёзности этого проекта.

Проблемы в атаке и необходимость трансферов

Переговоры вокруг Омара Мармуша не случайны и направлены на решение двух основных проблем внутри клуба. На протяжении последних восемнадцати месяцев основной нападающий Доминик Соланке не может стабильно играть из-за травм. Кроме того, бразильский форвард Ришарлисон вступил в последний год действия своего контракта. Эти факторы сделали приобретение нового и надёжного нападающего приоритетной задачей для Тоттенхэма.

Последние годы карьеры египетского нападающего были чрезвычайно продуктивными. В мае 2023 года он перешёл из Вольфсбурга в франкфуртский Айнтрахт на правах свободного агента. Уже в своём первом сезоне в Германии он забил 17 голов во всех турнирах и смог вывести свою игру на ещё более высокий уровень.

Взлёт в Германии и спад в Манчестер Сити

В первой половине сезона-2024/25 Омар Мармуш стал настоящей звездой. Всего в 17 матчах чемпионата Германии он забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. До ухода из Айнтрахта футболист провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 13 результативных передач.

Столь впечатляющие показатели привлекли внимание Манчестер Сити, и в январе 2025 года английский гранд приобрёл футболиста за 59 миллионов фунтов стерлингов. Однако в составе «горожан» его роль в команде и игровое время сократились. Поэтому сообщается, что футболист может отправиться в лондонский клуб в поисках больших возможностей для полноценной демонстрации своего потенциала.