Жозе Моуринью вынес строгое предупреждение звёздам Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью на пресс-конференции перед выездным матчем против «Эспаньола» во втором туре чемпионата Испании высказался о текущем состоянии команды и готовности её звёздных футболистов. Как сообщает Goal.com, опытный специалист призвал подопечных не поддаваться излишней самоуверенности и предупредил о первых трудностях сезона. Об этом Goal.com сообщает .

Как известно, для королевского клуба это будет первый официальный выездной матч в сезоне чемпионата Испании-2026/2027. Встречу первого тура против «Реал Сосьедад» в исключительном порядке перенесли, чтобы футболисты, участвовавшие в чемпионате мира 2026 года, получили дополнительное время для отдыха и восстановления. В результате в процессе подготовки к сезону команда оказалась разделена на несколько групп.

Опасения Моуринью по поводу процесса подготовки

На пресс-конференции тренер особо подчеркнул, что было непросто привести команду к одинаковому физическому состоянию. По его словам, некоторые футболисты уже провели 36 тренировок и более шести матчей, тогда как другие ограничились коротким периодом подготовки и небольшим количеством игр.

Поэтому Жозе Моуринью объяснил, что от футболистов требуются терпение и максимальная ответственность, а трудности носят временный характер. «Говорить легко, но действовать гораздо сложнее», — заявил тренер, направив звёздам «Реала» своеобразное жёсткое послание.

Возможности соперника и настроение команды

«Эспаньол», который станет завтрашним соперником, великолепно начал сезон. Каталонцы в домашнем матче против «Леванте» забили три гола, сохранили свои ворота в неприкосновенности, одержали крупную победу и набрали первые три очка. Хозяева, играющие на глазах у собственных болельщиков, выйдут на поле в приподнятом настроении.

Моуринью высоко оценил возможности соперника и сказал: «Это хорошая команда. Коллективы, которые долго играют под руководством одного тренера, обладают отличной подготовкой и особой динамикой. «Эспаньол» хорошо играет и обладает большими амбициями. Мы готовы к матчу против них».

Говоря о своём состоянии в начале сезона, специалист добавил, что чувствует себя спокойно и готов к очередному интересному испытанию в чемпионате. Для звёзд «Реала» — Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и других лидеров — этот сезон, как ожидается, станет настоящей проверкой характера.