В африканском футболе произошло неожиданное и громкое назначение. Футбольная ассоциация Ганы официально объявила о достижении соглашения с опытным португальским специалистом Карлушем Кейрушем о его возвращении на пост главного тренера национальной сборной. Возвращение 73-летнего известного наставника в стан «Черных звезд» вызывает широкие обсуждения в международном футбольном сообществе.

Приключение на ЧМ-2026 и обидное прощание в 1/16 финала

Между уходом Кейруша из команды и его возвращением прошло всего два месяца:

Причина отставки: Тренер покинул свой пост в начале июля после поражения со счетом 0:1 от Колумбии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года;

Сложный путь в группе: На групповом этапе мундиаля ганцы оказали серьезное сопротивление: одолели Панаму со счетом 1:0, добились боевой ничьей 0:1 (прим. ред. или 0:0) с одним из фаворитов турнира Англией, а также уступили Хорватии со счетом 1:2, пробившись в плей-офф.

Руководство ганского футбола за короткий срок не смогло найти достойную замену специалисту, приучившему команду к жесткой дисциплине, и решило вновь оказать доверие португальскому мастеру стратегии.

Впереди новый рубеж: отбор на Кубок африканских наций 2027 года

У Кейруша практически нет времени на передышку. Национальная сборная уже стоит на пороге нового официального цикла:

Старт в сентябре: «Черные звезды» с сентября текущего года вступают в отборочные матчи Кубка африканских наций 2027 года;

Соперники по группе: Гана попала в один квартет с одним из грандов континента — Кот-д'Ивуаром, а также со сборными Гамбии и Сомали, способными доставить неприятности любому сопернику.

Ожидается, что опыт 73-летнего Карлуша Кейруша, известного своей тактической дисциплиной и надежным стилем игры в обороне, станет важным фактором в выходе Ганы в финальную часть континентального первенства.

По вашему мнению, было ли правильным решение Футбольной ассоциации Ганы вернуть Кейруша спустя два месяца после поражения на чемпионате мира? Смогут ли «Черные звезды» с обновленным составом преодолеть барьер в виде Кот-д'Ивуара и завоевать путевку на Кубок Африки? Оставляйте свои мнения и предположения в комментариях!