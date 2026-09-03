"Бензин" закончился: Дэвид Хэй раскрыл фатальную тактическую ошибку в бою Хргович — Итаума

Противостояние за чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе профессионального бокса, прошедшее 29 августа в Лондоне, до сих пор находится в центре внимания специалистов и болельщиков. Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, легендарный британский боксер Дэвид Хэй в интервью ЁуТубе-каналу «Буилт Дифферент Боксинг» подробно проанализировал драматический поединок между хорватом Филипом Хрговичем и доселе непобежденным Мозесом Итаумой. Хэй раскрыл главную ошибку молодого звездного бойца в противостоянии с опытным соперником.

«Успокойся, сбавь темп»: тревога Хэйя между раундами

Дэвид Хэй отметил, что уже в дебютной части боя Итаума начал неправильно распределять свои силы и пошел на излишний риск:

Ошибочная стратегия в 3-м раунде: «В третьем раунде я подумал: “Все, теперь нужно менять тактику. Пора действовать немного сдержаннее и забирать раунды за счет очков”. Однако Мозес продолжал уповать исключительно на тяжелые удары в каждом раунде», — рассказывает бывший чемпион;

Бешеное давление с 1-го по 7-й раунды: Британский проспект рвался вперед без передышек: «В каждом перерыве мне хотелось мысленно попросить его: “Успокойся, сбавь темп”»;

Иллюзия 8-го раунда: Когда в трехминутке под номером восемь Итаума снова пошел в атаку, Хэй на мгновение усомнился в собственном мнении: «Тогда я на секунду задумался: может, я его недооцениваю? Может, он гораздо выносливее, чем кажется? Лично я не смог бы наносить столько тяжелых ударов подряд».

«"Бензин" закончился»: еле стоящий на ногах Итаума и выдержка Хрговича

Однако чуда не произошло — опыта и функциональной подготовки на 12-раундовый марафон не хватило:

Предел физической усталости: «Именно здесь все кардинально изменилось. "Бензин" закончился. Мозес начал тяжело и часто дышать», — вспоминает Хэй;

Страшная сила в обессиленном состоянии: «Самое интересное, что даже в абсолютно уставшем и еле стоявшем на ногах состоянии Итаума нанес Хрговичу такие жуткие удары, от которых обычно любой супертяжеловес мог оказаться в нокауте»;

Тяжелый финал: Хэй не стал скрывать, что наблюдать за последними минутами поединка было очень тяжело с психологической и эмоциональной точек зрения.

Пояс IBF отправился в Хорватию

Напомним, в бескомпромиссном боксерском вечере в Лондоне 29 августа Филип Хргович выдержал натиск молодого оппонента и в девятом раунде нокаутировал Итауму технически, став новым чемпионом мира в супертяжеловесах по версии IBF.

А как считаете вы, стал ли Мозес Итаума жертвой неопытности и спешки, или железная выносливость Хрговича способна переварить любой сильный удар? Сможет ли Итаума сделать правильные выводы из этого тяжелого поражения и вернуться на чемпионский уровень? Делитесь своими мыслями в комментариях!