Объявлен окончательный состав сборной Австралии на ЧМ-2026

На футбольных полях Европы и мира нарастает ажиотаж вокруг предстоящего праздника — Чемпионата мира 2026 года. Участники турнира уже начали подготовку к грядущим напряженным матчам. В частности, главный тренер сборной Австралии Тони Попович официально объявил окончательный список игроков, которые отправятся на мундиаль, чтобы защищать честь азиатского континента.

Этот состав, наполненный звездами, закаленными в чемпионатах Англии, Италии, Голландии и США, готов подарить болельщикам настоящее шоу! Оставайтесь с нами, и мы подробно расскажем о лидерах сборной Австралии, молодых талантах и деталях их непростой группы!

Сплав опыта и молодости: главная сила «Соккеруз»

При формировании состава на этот ответственный турнир главный тренер Тони Попович постарался объединить большой опыт и юношеский задор. Костяк команды составят многолетний вратарь и лидер Мэтью Райан («Леванте»), опора обороны Гарри Суттар («Лестер»), а также выделяющиеся своей умной игрой в полузащите Джексон Ирвайн («Санкт-Паули») и опытный Мэтью Леки («Мельбурн Сити»).

Также на этом мундиале готовы заявить о себе многообещающие молодые игроки, такие как Нестори Иранкунда, защищающий цвета английского «Уотфорда», и представитель итальянского «Сассуоло» Кристиан Вольпато.

Серьезное испытание за океаном: По результатам жеребьевки сборная Австралии попала в очень привлекательную и конкурентную группу. За путевку в следующий этап «Соккеруз» будут бороться с одним из хозяев турнира — грозной США, амбициозной Турцией , а также неуступчивым и способным на сюрпризы представителем Южной Америки — Парагваем .

Полная и официальная заявка сборной Австралии на ЧМ-2026

С полным составом сборной Австралии, которая отправляется на мундиаль с целью побеждать и радовать своих болельщиков, вы можете ознакомиться в специальной таблице ниже:

Амплуа Игроки и их клубы Вратари Патрик Бич («Мельбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»). Защитники Азиз Бехич («Мельбурн Сити»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Берджесс («Суонси»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Джейсон Герия («Альбирекс Ниигата»), Лукас Херрингтон («Колорадо Рэпидз»), Кай Трюин («Нью-Йорк Сити»), Гарри Суттар («Лестер»). Полузащитники Джейкоб Итальяно (ГАК), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Хераклес»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Эйден О'Нил («Нью-Йорк Сити»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтью Леки («Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кастельон»). Нападающие Нишан Вилупиллаи («Мельбурн Виктори»), Мохамед Туре («Норвич»), Тете Йенги («Матида Зельвия»).

Как видно из состава, в этом году Австралия станет очень неудобным и серьезным соперником для любой команды. Физически крепкая и быстрая, эта сборная, несомненно, создаст интригу в группе.

Мы же желаем этим стойким представителям азиатского континента и всем участникам удачи на этом грандиозном футбольном празднике. Следите за самыми горячими и захватывающими новостями футбольного мира вместе с нами, дорогие болельщики!