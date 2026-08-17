«Любимая морковь» Холанда стала хитом в Норвегии: ей даже дали новое название
"Манчестер Сити" нападающий Эрлинг Холанд благодаря своей простой привычке добился неожиданного результата в Норвегии. Из-за любви футболиста к моркови спрос на этот овощ в стране заметно вырос.
Холанд ест морковь почти каждый день
Оказывается, норвежская футбольная звезда почти каждый день ест морковь перед тренировками.
Дети, узнав об этой привычке Холанда, тоже стали с интересом есть морковь.
Моркови дали новое название
Влияние Холанда стало настолько заметным, что норвежские подростки в шутку назвали морковь «конфетой Холанда».
В магазинах также отмечают рост спроса на морковь.
Влияние футболиста вновь проявилось
Обычно спортивные звёзды влияют на болельщиков своей одеждой, причёской или тренировками. А Холанд на этот раз популяризировал морковь.
Кто знает, возможно, теперь благодаря Холанду любовь норвежских детей к моркови станет ещё сильнее.
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