«Любимая морковь» Холанда стала хитом в Норвегии: ей даже дали новое название

·285·Мир
«Любимая морковь» Холанда стала хитом в Норвегии: ей даже дали новое название

"Манчестер Сити" нападающий Эрлинг Холанд благодаря своей простой привычке добился неожиданного результата в Норвегии. Из-за любви футболиста к моркови спрос на этот овощ в стране заметно вырос.

Холанд ест морковь почти каждый день

Оказывается, норвежская футбольная звезда почти каждый день ест морковь перед тренировками.

Дети, узнав об этой привычке Холанда, тоже стали с интересом есть морковь.

Моркови дали новое название

Влияние Холанда стало настолько заметным, что норвежские подростки в шутку назвали морковь «конфетой Холанда».

В магазинах также отмечают рост спроса на морковь.

Влияние футболиста вновь проявилось

Обычно спортивные звёзды влияют на болельщиков своей одеждой, причёской или тренировками. А Холанд на этот раз популяризировал морковь.

Кто знает, возможно, теперь благодаря Холанду любовь норвежских детей к моркови станет ещё сильнее.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиНорвегия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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