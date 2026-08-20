Аргентинская футбольная ассоциация заявила об организованной кампании против команды

·30·Спорт
Аргентинская футбольная ассоциация заявила об организованной кампании против команды

Аргентинская футбольная ассоциация опубликовала эмоциональное видео о пути, пройденном до финала чемпионата мира 2026 года, и организованных кампаниях против команды. Как сообщает Goal.com, ролик напоминает о драматичном выступлении сборной Альбиселесте на мундиале и исторической победе над Англией в полуфинале. Этот медиаматериал был опубликован ровно через месяц после поражения команды в решающем матче против Испании и вновь привлёк внимание футбольной общественности страны. Об этом Goal.com сообщает .

В опубликованном видеоролике показаны кадры с болельщиками, ключевые эпизоды важнейших матчей и то, как сборная преодолевала трудности на каждом этапе. Представители федерации подчеркнули, что, несмотря на распространённые сомнения и критику, команда во второй раз подряд сумела выйти в финал чемпионата мира. В начале видео отдельно отмечается стойкость команды, позволявшая ей выходить из сложных ситуаций на каждом этапе.

Борьба с критикой и исторический результат

В тексте видеообращения напрямую звучит обращение к критикам: «Месяц назад произошло то, чего многие не хотели: Аргентина снова сыграла в финале. Мы возвращались в каждой игре и творили историю, победив Англию в полуфинале». Таким образом, федерация открыто упомянула о трудностях и давлении, с которыми столкнулась команда.

В заявлении ассоциации утверждается, что против национальной сборной проводились специально организованные акции. Согласно сообщению, несмотря на поражение в решающем матче против Испании, федерация гордится результатом команды. «Эта группа приехала с целью подарить аргентинскому народу ещё один финал, и, сколько бы антиаргентинских кампаний ни было направлено против нас, мы всё равно достигли своей цели», — говорится в видео.

Слёзы капитана и урок на будущее

Заключительная часть видеоролика посвящена эмоциональному состоянию команды и её лидерам. В ней подчёркивается важность борьбы до конца в любых обстоятельствах. «Если кто-то скажет вам, что что-то произошло, ответьте ему: да. Произошло то, что была команда, отдавшая всё ради победы, сражавшаяся до конца и покинувшая поле с высоко поднятой головой», — отмечается в обращении.

Кроме того, в материале особое внимание уделено эмоциям капитана команды Лионелья Месси и его партнёров. Согласно сообщению, слёзы капитана вновь показали всему миру, что победить можно, но независимо от обстоятельств нельзя прекращать борьбу. Подобные эмоциональные заявления ещё ярче продемонстрировали единство аргентинского футбола и его жажду победы.

АргентинаЛионель МессиЧемпионат МираФутболИспания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Может ли воспитанник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли быть проданМожет ли воспитанник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли быть проданСегодня, 13:14Жоау Канселу гневно ушёл в раздевалку после презентации «Барселоны»Жоау Канселу гневно ушёл в раздевалку после презентации «Барселоны»Сегодня, 13:11Каван Салливан получил красную карточку в матче против команды Лионелья МессиКаван Салливан получил красную карточку в матче против команды Лионелья МессиСегодня, 12:58Барселона отказалась от трансфера Хулиана АльваресаБарселона отказалась от трансфера Хулиана АльваресаСегодня, 12:34Хамза Абделькарим в атаке Барселоны: доверие или испытание?Хамза Абделькарим в атаке Барселоны: доверие или испытание?Сегодня, 12:33Сможет ли звёздочка «Ливерпуля» Рио Нгумоа заменить Мохамеда Салаха?Сможет ли звёздочка «Ливерпуля» Рио Нгумоа заменить Мохамеда Салаха?Сегодня, 12:13
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова