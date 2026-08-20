Аргентинская футбольная ассоциация заявила об организованной кампании против команды

Аргентинская футбольная ассоциация опубликовала эмоциональное видео о пути, пройденном до финала чемпионата мира 2026 года, и организованных кампаниях против команды. Как сообщает Goal.com, ролик напоминает о драматичном выступлении сборной Альбиселесте на мундиале и исторической победе над Англией в полуфинале. Этот медиаматериал был опубликован ровно через месяц после поражения команды в решающем матче против Испании и вновь привлёк внимание футбольной общественности страны. Об этом Goal.com сообщает .

В опубликованном видеоролике показаны кадры с болельщиками, ключевые эпизоды важнейших матчей и то, как сборная преодолевала трудности на каждом этапе. Представители федерации подчеркнули, что, несмотря на распространённые сомнения и критику, команда во второй раз подряд сумела выйти в финал чемпионата мира. В начале видео отдельно отмечается стойкость команды, позволявшая ей выходить из сложных ситуаций на каждом этапе.

Борьба с критикой и исторический результат

В тексте видеообращения напрямую звучит обращение к критикам: «Месяц назад произошло то, чего многие не хотели: Аргентина снова сыграла в финале. Мы возвращались в каждой игре и творили историю, победив Англию в полуфинале». Таким образом, федерация открыто упомянула о трудностях и давлении, с которыми столкнулась команда.

В заявлении ассоциации утверждается, что против национальной сборной проводились специально организованные акции. Согласно сообщению, несмотря на поражение в решающем матче против Испании, федерация гордится результатом команды. «Эта группа приехала с целью подарить аргентинскому народу ещё один финал, и, сколько бы антиаргентинских кампаний ни было направлено против нас, мы всё равно достигли своей цели», — говорится в видео.

Слёзы капитана и урок на будущее

Заключительная часть видеоролика посвящена эмоциональному состоянию команды и её лидерам. В ней подчёркивается важность борьбы до конца в любых обстоятельствах. «Если кто-то скажет вам, что что-то произошло, ответьте ему: да. Произошло то, что была команда, отдавшая всё ради победы, сражавшаяся до конца и покинувшая поле с высоко поднятой головой», — отмечается в обращении.

Кроме того, в материале особое внимание уделено эмоциям капитана команды Лионелья Месси и его партнёров. Согласно сообщению, слёзы капитана вновь показали всему миру, что победить можно, но независимо от обстоятельств нельзя прекращать борьбу. Подобные эмоциональные заявления ещё ярче продемонстрировали единство аргентинского футбола и его жажду победы.