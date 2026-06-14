Бразилия упустила победу в матче с Марокко

·54·Спорт
Бразилия упустила победу в матче с Марокко

Сборные Бразилии и Марокко встретились в рамках группы К на групповом этапе чемпионата мира ФИФА 2026. По итогам захватывающего и напряженного матча команды поделили очки. Марокко открыло счет первым: на 21-й минуте Исмаэль Сайбари поразил ворота соперника. Бразилия восстановила равновесие на 32-й минуте благодаря голу Винисиуса Жуниора.

По ходу встречи Бразилия владела преимуществом по контролю мяча — 54%. Марокко владело мячом 46% времени. Несмотря на это, по количеству ударов Марокко выглядело активнее: они нанесли 13 ударов, в то время как у Бразилии этот показатель составил 8. По ударам в створ ворот Бразилия показала результат 5, Марокко — 4.

По передачам Бразилия выполнила 499 пасов с точностью 87%. Марокко сделало 473 передачи с точностью 88%. Борьба по количеству фолов также была упорной: Бразилия нарушила правила 16 раз, Марокко совершило 14 фолов. Бразилия получила 2 желтые карточки, а игроки Марокко завершили матч без предупреждений.

По угловым ударам Бразилия была значительно активнее — 6. У Марокко этот показатель составил 2. По офсайдам Марокко попало в положение вне игры 1 раз, у Бразилии офсайдов зафиксировано не было. После этого результата в группе К Марокко и Бразилия набрали по 1 очку, однако в таблице Марокко идет на первом месте, Бразилия — на втором.

БразилияМароккоФИФАИсмаэль СайбариВинисиус Жуниор
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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