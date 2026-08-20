Каван Салливан получил красную карточку в матче против команды Лионелья Месси

·14·Спорт
Каван Салливан получил красную карточку в матче против команды Лионелья Месси

Матч чемпионата Северной Америки (MLS) между «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, и «Филадельфией Юнион» завершился в напряжённой и нервной атмосфере. Как сообщает Goal.com, массовая драка, вспыхнувшая на последних минутах встречи, оказалась в центре внимания болельщиков и экспертов. Об этом сообщает Goal.com.

Казалось, что основное время матча завершится вничью со счётом 2:2. Однако на 12-й минуте компенсированного времени на поле начался настоящий хаос, а отношения между сторонами достигли критической точки.

Причины конфликта и массовой драки на поле

Конфликт начался после падения футболиста «Филадельфии Юнион» Куинна Салливана в штрафной площади. Защитник «Интер Майами» Иэн Фрей, проходя над лежавшим соперником, совершил в отношении него грубое действие, что ещё больше обострило ситуацию.

Не выдержав этого дополнительного физического контакта, Куинн Салливан резко ответил сопернику. В свою очередь, это вызвало протесты других футболистов на поле и за короткое время переросло в массовую потасовку.

16-летний талантливый полузащитник Каван Салливан, который, как ожидается, перейдёт в «Манчестер Сити», сразу прибежал к месту происшествия, чтобы защитить своего брата. Он столкнулся с полузащитником «Интер Майами» Янником Брайтом и оказался в окружении других одноклубников, пытавшихся их разнять.

Первая красная карточка и дисквалификация

После того как главный арбитр взял ситуацию под контроль и успокоил всех участников конфликта, он дал правовую оценку нарушениям. В результате Каван Салливан и Янник Брайт, участвовавшие в драке, получили прямые красные карточки. Куинн Салливан, с которого начался конфликт, был наказан жёлтой карточкой.

Эта красная карточка стала первым удалением в профессиональной карьере Кавана Салливана. Из-за нарушения правил молодой футболист автоматически пропустит один матч.

Из-за этого наказания молодой талант будет вынужден пропустить следующий матч MLS своей команды на выезде против «Остин ФК», который состоится в августе. Это приведёт к временному перерыву в игровой практике футболиста, проводящего отличный сезон в составе представителя Восточной конференции.

Каван СалливанЛионель МессиИнтер МайамиMLSФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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