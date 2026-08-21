Фабио Капелло: у «Интера» нет конкурентов, «Милан» и «Ювентус» должны сосредоточиться на Лиге Европы

Один из легендарных тренеров итальянского футбола Фабио Капелло поделился мнением о ситуации в текущем сезоне Серии А, трансферной политике ведущих клубов и чемпионской гонке. По его словам, в настоящее время в национальном чемпионате нет команды, способной составить конкуренцию миланскому клубу. Как сообщает Goal.com, специалист также отдельно остановился на шансах грандов в еврокубках. Об этом Goal.com сообщает .

По мнению Капелло, последние шаги по усилению состава ещё больше повысили шансы «Интера». В частности, новый полузащитник полностью закрыл проблемы команды с физической мощью и характером. По словам опытного тренера, на бумаге всё выглядит идеально, а этот трансфер стал идеальным завершающим штрихом для команды. Однако необходимо дождаться, как футболист адаптируется к новому коллективу.

Расклад сил в Серии А и преследователи

Отмечается, что полузащита «Интера» сейчас очень сильна и глубока. Ожидается, что такие футболисты, как Зелиньски, Сучич и Станкович, принесут команде большую пользу по ходу сезона. Капелло отдельно подчеркнул, что « Интер » не должен терять концентрацию даже в матчах, которые теоретически кажутся лёгкими: на бумаге у команды нет конкурентов.

Среди преследователей наиболее готовой выглядит «Рома», которая не претерпела изменений. «Наполи» находится примерно на одном уровне с римским клубом, однако важную роль сыграет то, насколько быстро команда адаптируется к требованиям Массимилиано Аллегри. «Ювентус» также постепенно налаживает свою игру, а новый проект «Милана» развивается в правильном направлении. Результат команды в сезоне будет зависеть от того, насколько хорошо тренер сможет донести свои идеи до игроков.

Цели в Лиге Европы

По мнению Фабио Капелло, перед итальянскими грандами стоят серьёзные задачи и на международной арене. В частности, он не скрывает, что ждёт больших результатов от таких команд, как «Ювентус» и «Милан», в Лиге Европы.

Согласно прогнозу специалиста, если жеребьёвка позволит, нельзя исключать встречу этих двух итальянских клубов в финале. Поэтому трофей этого турнира должен стать главной целью «Ювентуса» и «Милана» в нынешнем сезоне.