Чемпион мира по плаванию Альберто Раццетти вышел на старт в форме Элдора Шомуродова

·48·Спорт
Чемпион мира по плаванию Альберто Раццетти вышел на старт в форме Элдора Шомуродова

Очередной этап Кубка мира по плаванию, принимающий Ташкент, запомнился не только упорными спортивными баталиями, но и ярким событием, которое глубоко запало в сердца местных болельщиков.

Известный итальянский спортсмен, чемпион мира по плаванию на короткие воды и многократный призер чемпионатов Европы Альберто Раццетти перед заплывом на 200 метров комплексным плаванием вышел на стартовую площадку в футболке капитана национальной сборной Узбекистана по футболу Элдора Шомуродова под 14-м номером. Этот необычный перформанс вызвал бурные овации узбекских болельщиков на трибунах.

Четвертое место и результаты тройки сильнейших

Любви местных зрителей и высокого уважения, проявленного к Шомуродову, итальянской звезде чуть-чуть не хватило для поднятия на пьедестал почета:

  • Пьедестал у представителей США и Канады:

    • Шейн Касас (США) — завоевал золотую медаль с результатом 1:51,81 секунды;

    • Карсон Фостер (США) — отстал от победителя всего на 0,40 секунды;

    • Финли Нокс (Канада) — завоевал бронзовую медаль с отставанием от лидера в 0,52 секунды.

  • Показатель Раццетти: Итальянский пловец преодолел 200-метровую дистанцию за 1 минуту 52,53 секунды, финишировав в шаге от тройки сильнейших — на почетном 4-м месте.

Почему именно Шомуродов? 5-летнее наследие в Италии

Столь теплый жест со стороны итальянского спортсмена не случаен — Элдор Шомуродов пользуется огромным авторитетом и известностью на Апеннинском полуострове:

  • Яркая карьера в Серии А: 31-летний нападающий, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана, около 5 лет выступал в чемпионате Италии. За это время он проявил себя в составе таких известных клубов, как «Дженоа», «Рома», «Специя» и «Кальяри»;

  • Новый клуб и исторический гол на мундиале: Защищающий в настоящее время цвета турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», Элдор летом 2026 года дебютировал на первом в истории Узбекистана чемпионате мира. Его роскошный удар в ворота Конго был признан болельщиками самым красивым голом группового этапа, а официальные лица ФИФА официально признали его одним из двух лучших голов мундиаля.

Этот искренний поступок Альберто Раццетти в ташкентском бассейне еще раз доказал дружбу между видами спорта и признание узбекского футбола на международной арене.

Альберто РаццеттиЭлдор Шомуродовплавание 200 метровКубок мира
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Эльдор Шомуродов включился в сумасшедшую гонку за «Золотую бутсу» в Суперлиге Турции!Эльдор Шомуродов включился в сумасшедшую гонку за «Золотую бутсу» в Суперлиге Турции!2 октября 14:46Бенефис и дубль Элдора Шомуродова!: Как оценили его результативную игру?Бенефис и дубль Элдора Шомуродова!: Как оценили его результативную игру?20 сентября 18:48Бенефис Шомуродова!: «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 4:0Бенефис Шомуродова!: «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» со счетом 4:020 сентября 00:42Элдор Шомуродов рекомендован «Спартак»: состоится ли трансфер?Элдор Шомуродов рекомендован «Спартак»: состоится ли трансфер?4 августа 10:41«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор Шомуродов«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор Шомуродов21 августа 09:34Трансферная "бомба": "Трабзонспор" хочет купить Шомуродова и Нуньеса!Трансферная "бомба": "Трабзонспор" хочет купить Шомуродова и Нуньеса!7 августа 09:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»