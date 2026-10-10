Очередной этап Кубка мира по плаванию, принимающий Ташкент, запомнился не только упорными спортивными баталиями, но и ярким событием, которое глубоко запало в сердца местных болельщиков.

Известный итальянский спортсмен, чемпион мира по плаванию на короткие воды и многократный призер чемпионатов Европы Альберто Раццетти перед заплывом на 200 метров комплексным плаванием вышел на стартовую площадку в футболке капитана национальной сборной Узбекистана по футболу Элдора Шомуродова под 14-м номером. Этот необычный перформанс вызвал бурные овации узбекских болельщиков на трибунах.

Четвертое место и результаты тройки сильнейших

Любви местных зрителей и высокого уважения, проявленного к Шомуродову, итальянской звезде чуть-чуть не хватило для поднятия на пьедестал почета:

Пьедестал у представителей США и Канады: Шейн Касас (США) — завоевал золотую медаль с результатом 1:51,81 секунды; Карсон Фостер (США) — отстал от победителя всего на 0,40 секунды; Финли Нокс (Канада) — завоевал бронзовую медаль с отставанием от лидера в 0,52 секунды.

Показатель Раццетти: Итальянский пловец преодолел 200-метровую дистанцию за 1 минуту 52,53 секунды, финишировав в шаге от тройки сильнейших — на почетном 4-м месте.

Почему именно Шомуродов? 5-летнее наследие в Италии

Столь теплый жест со стороны итальянского спортсмена не случаен — Элдор Шомуродов пользуется огромным авторитетом и известностью на Апеннинском полуострове:

Яркая карьера в Серии А: 31-летний нападающий, являющийся лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана, около 5 лет выступал в чемпионате Италии. За это время он проявил себя в составе таких известных клубов, как «Дженоа», «Рома», «Специя» и «Кальяри»;

Новый клуб и исторический гол на мундиале: Защищающий в настоящее время цвета турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», Элдор летом 2026 года дебютировал на первом в истории Узбекистана чемпионате мира. Его роскошный удар в ворота Конго был признан болельщиками самым красивым голом группового этапа, а официальные лица ФИФА официально признали его одним из двух лучших голов мундиаля.

Этот искренний поступок Альберто Раццетти в ташкентском бассейне еще раз доказал дружбу между видами спорта и признание узбекского футбола на международной арене.