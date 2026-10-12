«Фулхэм» поставил Альваро Арбелоа жесткий ультиматум — 4 очка в 2 матчах

В лондонском «Фулхэме», неудачно начавшем сезон в английской Премьер-лиге, встал вопрос о главном тренере. По данным издания ТЭАМталк, руководство клуба предоставило испанскому специалисту Альваро Арбелоа, назначенному лишь минувшим летом, последний шанс исправить ситуацию в команде.

Поражение от «Ипсвича» (1:2) в 6-м туре стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства, и тренерскому штабу были выдвинуты четкие условия.

Жесткое требование: 4 очка в следующих двух турах

Боссы лондонского клуба установили испанскому тренеру двухматчевый срок для спасения своего будущего:

Конкретная задача: перед Арбелоа поставлена задача набрать как минимум 4 очка в предстоящих двух матчах против «Халл Сити» и «Ковентри»;

Будущее под вопросом: если команда не покажет этот минимальный результат, руководство рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с испанским специалистом.

Агенты активизировались, а «Фулхэм» — среди аутсайдеров

Положение лондонского клуба в турнирной таблице АПЛ достигло тревожной отметки:

Самое дно таблицы: по итогам шести туров «Фулхэм» записал на свой счет всего 2 очка и располагается на последней строчке турнирной таблицы;

Предложение кандидатов: на фоне неудачного выступления Арбелоа футбольные агенты начали связываться с руководством клуба, предлагая различные новые кандидатуры на пост главного тренера.

Для бывшего защитника «Реала» и сборной Испании, пришедшего летом с большими надеждами, предстоящие два матча станут решающим финалом, определяющим судьбу его тренерской карьеры в Премьер-лиге.