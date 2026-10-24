Полиция теперь в небе: в США на службу впервые принята «летающая патрульная машина»

·55·Технологии
Полиция теперь в небе: в США на службу впервые принята «летающая патрульная машина»

Департамент полиции Флоридского политехнического университета в США совершает настоящий технологический прорыв в системе безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Учреждение принимает на вооружение одноместный электрический летательный аппарат Джетсон ОНЭ для патрулирования территории кампуса с воздуха и оперативного прибытия в сложных ситуациях.

Эта компактная техника, описываемая как «летающий электромобиль», позволяет доставлять офицеров за считанные минуты в места, куда патрульным машинам проехать сложно или вовсе невозможно.

Технические возможности и безопасность «летающего электромобиля»

Джетсон ОНЭ представляет собой компактный электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки:

  • Мощность двигателей и скорость: Аппарат оснащен 8 мощными электродвигателями и может развивать в воздухе скорость до 100 километров в час;

  • Время полета и вес: Устройство весом около 115 килограммов вместе с аккумуляторами способно находиться в воздухе примерно 20 минут от одного заряда;

  • Высокая система безопасности: Для обеспечения безопасности пилота при возникновении любых непредвиденных неполадок аппарат оснащен аварийной системой автоматической посадки и баллистическим парашютом.

3-летняя очередь обойдена: почему именно полиция?

На этот персональный летательный аппарат базирующейся в Калифорнии компании Джетсон спрос настолько высок, что среди заказчиков образовалась 3-летняя очередь:

  • Внеочередная поставка: Компания уделила особое внимание заказу университета, подготовив его задолго до истечения срока;

  • Переход к практическим задачам: До сих пор Джетсон предназначался в основном для развлекательных и рекреационных полетов. Как подчеркнул генеральный директор компании Стефан Д'Хайене, инженерный потенциал университета и проекты в сфере общественной безопасности служат идеальной площадкой для тестирования практических возможностей данной техники в реальных условиях службы.

Этот инновационный проект демонстрирует, как в будущем персональный электрический воздушный транспорт выйдет за рамки обычных развлекательных полетов и широко проникнет в такие жизненно важные сферы, как спасательные работы, патрулирование полицией и экстренная помощь.

Ознакомиться с полетом и презентацией устройства можно в видеоролике Флорида полике интродуке Астро флйинг вехикле. В этом видеоматериале демонстрируются возможности и внешний вид аппарата Джетсон ОНЭ, специально принятого на вооружение полиции Флоридского политехнического университета.

Jetson ONEФлоридский политехнический университетлетающий электромобильинновационные технологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Автомобили ППС могут распознавать лица прямо во время движения: как работает эта технология?Автомобили ППС могут распознавать лица прямо во время движения: как работает эта технология?15 сентября 07:03Toyota начинает производство летающих такси: японский гигант покоряет небоToyota начинает производство летающих такси: японский гигант покоряет небо6 июля 01:29Китай расширяет применение роботов в полицейских и военных задачахКитай расширяет применение роботов в полицейских и военных задачах11 сентября 20:14В Китае испытали беспилотники с лазерной зарядкой в воздухеВ Китае испытали беспилотники с лазерной зарядкой в воздухе30 июля 03:27Сколько сегодня стоят смартфоны iPhone 18?Сколько сегодня стоят смартфоны iPhone 18?Сегодня 11:39На рынке «Малика» продается iPhone Дуо по цене СпаркНа рынке «Малика» продается iPhone Дуо по цене СпаркВчера 21:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны актуальные цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 4 октября