Полиция теперь в небе: в США на службу впервые принята «летающая патрульная машина»

Департамент полиции Флоридского политехнического университета в США совершает настоящий технологический прорыв в системе безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Учреждение принимает на вооружение одноместный электрический летательный аппарат Джетсон ОНЭ для патрулирования территории кампуса с воздуха и оперативного прибытия в сложных ситуациях.

Эта компактная техника, описываемая как «летающий электромобиль», позволяет доставлять офицеров за считанные минуты в места, куда патрульным машинам проехать сложно или вовсе невозможно.

Технические возможности и безопасность «летающего электромобиля»

Джетсон ОНЭ представляет собой компактный электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки:

Мощность двигателей и скорость: Аппарат оснащен 8 мощными электродвигателями и может развивать в воздухе скорость до 100 километров в час ;

Время полета и вес: Устройство весом около 115 килограммов вместе с аккумуляторами способно находиться в воздухе примерно 20 минут от одного заряда;

Высокая система безопасности: Для обеспечения безопасности пилота при возникновении любых непредвиденных неполадок аппарат оснащен аварийной системой автоматической посадки и баллистическим парашютом.

3-летняя очередь обойдена: почему именно полиция?

На этот персональный летательный аппарат базирующейся в Калифорнии компании Джетсон спрос настолько высок, что среди заказчиков образовалась 3-летняя очередь:

Внеочередная поставка: Компания уделила особое внимание заказу университета, подготовив его задолго до истечения срока;

Переход к практическим задачам: До сих пор Джетсон предназначался в основном для развлекательных и рекреационных полетов. Как подчеркнул генеральный директор компании Стефан Д'Хайене, инженерный потенциал университета и проекты в сфере общественной безопасности служат идеальной площадкой для тестирования практических возможностей данной техники в реальных условиях службы.

Этот инновационный проект демонстрирует, как в будущем персональный электрический воздушный транспорт выйдет за рамки обычных развлекательных полетов и широко проникнет в такие жизненно важные сферы, как спасательные работы, патрулирование полицией и экстренная помощь.

Ознакомиться с полетом и презентацией устройства можно в видеоролике Флорида полике интродуке Астро флйинг вехикле. В этом видеоматериале демонстрируются возможности и внешний вид аппарата Джетсон ОНЭ, специально принятого на вооружение полиции Флоридского политехнического университета.