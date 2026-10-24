Чемпионат мира У-15: Юноши Узбекистана уступили в матче против Ганы

В рамках Чемпионата мира У-15, организованного ФИФА, юношеская сборная Узбекистана вышла на поле против представителей Ганы, считающейся одной из сильнейших школ африканского континента. В напряженной и богатой на голы встрече соперник оформил уверенную победу со счетом 4:1.

Игра началась бурно, однако быстрые атаки и опыт ганских футболистов сыграли решающую роль в исходе матча.

Ход игры: три гола за 5 минут и борьба

Первый тайм матча прошел на очень высокой скорости, и стороны сумели быстро изменить счет:

Быстрый прессинг соперника: Ганцы захватили инициативу с первых минут встречи и забили два мяча подряд на 11-й и 15-й минутах (2:0);

Обнадеживающий ответ Соломина: Спустя минуту, на 16-й минуте, Арон Соломин точно поразил ворота соперника, сократив разницу в счете и вернув нашу сборную в игру (2:1);

Решающие удары во втором тайме: После перерыва юноши Узбекистана пытались сравнять счет, однако сборная Ганы максимально использовала свои возможности и еще дважды поразила наши ворота, зафиксировав итоговый счет 4:1.

Большая школа опыта для молодежи

Несмотря на то, что счет оказался крупным, это противостояние с одной из самых физически мощных и быстрых команд мира послужит отличным международным уроком для наших молодых футболистов. Ожидается, что тренерский штаб проанализирует допущенные ошибки и продолжит подготовку к следующим матчам.

Протокол матча:

Чемпионат мира ФИФА У-15

Гана — Узбекистан 4:1