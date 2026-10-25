Во Франции 17-летняя регбистка скончалась в результате травмы, полученной во время матча

·72·Спорт
Во Франции 17-летняя регбистка скончалась в результате травмы, полученной во время матча

17-летняя регбистка французского клуба «Унион ду Бассин Мармандаис» Клеа Мене скончалась в результате тяжелой травмы, полученной во время встречи. Об этом сообщили «RMC Sport» и местные СМИ Франции.

Инцидент произошел 17 октября в департаменте Ло и Гаронна во время молодежного матча против команды «Аген Аггло Ругбй». В ходе игры Мене получила сильный удар по голове. После этого у нее остановилось сердце. Медики провели реанимационные мероприятия прямо на поле, и спортсменка была доставлена в больницу.

Однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Клуб сообщил о смерти регбистки 21 октября.

Французская федерация регби выразила соболезнования семье и близким погибшей, заявив, что будут приняты все меры для выяснения причин происшествия. Для пострадавших в результате трагедии одноклубников и других участников также была организована психологическая помощь.

Клеа МенеФранцузская федерация регбиUnion du Bassin Marmandaisрегби
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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