Эмилиан Карас высказался о тактическом решении, изменившем исход матча с «Аль-Кадисией»

·43·Спорт
Эмилиан Карас высказался о тактическом решении, изменившем исход матча с «Аль-Кадисией»

После упорного противостояния в рамках 2-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК против саудовской клубов «Аль-Кадисия» (1:1), главный тренер ташкентского «Пахтакора» Эмилиан Карас поделился своими мыслями об игре.

Хотя в матче в Ташкенте стороны разошлись миром, наставник «львов» особо отметил проявленную командой до конца волю, эффективность тактических изменений и моменты, созданные для того, чтобы вырвать победу.

Гол, отмененный VAR, и соперник мирового уровня

Эмилиан Карас остановился на ходе матча и опасных атаках саудовцев:

  • Острая борьба и упущенные возможности: «На поле шла хорошая и насыщенная острыми моментами борьба. Обе команды создали множество ситуаций, в матче могло быть забито еще больше голов», — подчеркнул тренер;

  • Угроза от звезд Саудовской Аравии: «Мы предупреждали ребят о необходимости опасаться быстрых и контратак соперника, однако гости, обладающие атакующими игроками мирового уровня, все же создали несколько опасных моментов»;

  • Обидный эпизод в первом тайме: «Пахтакор» ни в чем не уступал сопернику по игре. Хотя наш гол в первом тайме был отменен с помощью системы VAR, ребята не сдались.

Тактическое изменение, спасшее игру, и фактор Сабирходжаева

Проведенные во втором тайме ротации принесли свои плоды в концовке встречи:

  • Правильный выбор в атаке: Во втором тайме в линии нападения действовали гораздо точнее и правильнее. В результате в конце матча равновесие было восстановлено и даже возникло несколько удобных моментов для того, чтобы забить победный мяч;

  • Выход Сабирходжаева на позицию центрального защитника: «Исходя из ситуации на поле, мы пошли на тактические изменения. Когда Сардор Сабирходжаев вышел на поле вместо центрального защитника, мы стали численно превосходить соперника в атаке. Это создало основу для того, чтобы оказать давление и забить необходимый гол».

«Мы должны сохранять такой настрой»

Наставник «Пахтакора» отметил важность сохранения боевого духа с международной арены и в местном чемпионате:

  • Энтузиазм и рост: «Мы всегда хотим играть на таком высоком уровне. Но в матчах внутреннего чемпионата психологическое состояние игроков все же иное. Мы должны продолжать отдавать все силы на тренировках и в матчах, играть с энтузиазмом. Только так мы сможем расти как команда»;

  • Итоговый вывод: «Считаю, что сегодня мы смогли сыграть очень смело против звездного и сильного соперника».

Для информации: «Пахтакор» сыграл вничью с двумя саудовскими гигантами («Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия») в первых двух турах Элитной ЛЧ и продолжает набирать важные очки в Западном регионе.

ПахтакорАль-КадисияЭмилиан КарасЭлитная Лига чемпионов АФК
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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