С каким составом «Пахтакор» выйдет против саудовских звезд?

·70·Спорт
С каким составом «Пахтакор» выйдет против саудовских звезд?

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов Элит АФК ташкентский «Пахтакор» на своем поле принимает звездный саудовский клуб «Аль-Кадисия». Перед принципиальным матчем, который начнется в 18:45 на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, был официально объявлен стартовый состав столичной команды.

Тренерский штаб выбрал самый сильный и боеспособный состав на эту важную встречу. В частности, ворота будет защищать надежный голкипер Владимир Назаров.

Официальный стартовый состав «львов»

«Пахтакор» выйдет на поле в следующем составе:

  • Вратарь: Владимир Назаров;

  • Защитники: Хожиакбар Алижонов, Заид Тахсин, Мортеза Пурналиганджи, Мухаммадрасул Абдумажидов, Шерзод Насруллаев;

  • Полузащитники: Акмаль Мозговой, Башар Ресан, Абдурауф Буриев;

  • Нападающие: Фламарион, Стефан Чинеду.

Важные тактические моменты и значение игры

Тренерский штаб укрепил линию обороны легионерами с международным опытом и местными лидерами:

  • Прочный центр и фланги: В центре защиты действуют игрок сборной Ирана Мортеза Пурналиганджи и тандем Заида Тахсина, а на флангах Хожиакбар Алижонов и Шерзод Насруллаев активно связывают оборону с атакой;

  • Атакующий центр: Иракский плеймейкер Башар Ресан выполняет роль главного диспетчера в полузащите, а в опорной зоне Мозговой и Буриев отвечают за срыв атак соперника;

  • Надежда на голы: В линии атаки дуэт бразильца Фламариона и нигерийского нападающего Стефана Чинеду постарается взломать оборонительные редуты саудовского гранда.

В первом туре «Пахтакор» на выезде сыграл вничью с действующим чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Ахли» со счетом 1:1. Победа в сегодняшнем матче позволит «львам» закрепиться в рядах лидеров группы.

ПахтакорАль-КадисияЛига чемпионов Элит АФКСаудовская Аравия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Когда и на каком канале покажут сегодняшние матчи «Пахтакора» и «Нефтчи»?Когда и на каком канале покажут сегодняшние матчи «Пахтакора» и «Нефтчи»?Сегодня 11:21Что за команда «Аль-Кадисия» — сегодняшний соперник «Пахтакора» во 2-м туре Элитной ЛЧ?Что за команда «Аль-Кадисия» — сегодняшний соперник «Пахтакора» во 2-м туре Элитной ЛЧ?Сегодня 17:00Матч «Пакстакор» против «Ал Хуссайн»: что сказал новый тренер?Матч «Пакстакор» против «Ал Хуссайн»: что сказал новый тренер?10 августа 21:49Перед матчем в Джидде объявлены стартовые составы «Аль-Ахли» и «Пахтакора»Перед матчем в Джидде объявлены стартовые составы «Аль-Ахли» и «Пахтакора»14 сентября 22:26Крупный «мастер-класс» от саудовцев: невероятные триллеры на Кубке Персидского залива!Крупный «мастер-класс» от саудовцев: невероятные триллеры на Кубке Персидского залива!27 сентября 07:52«Мы еще живы»: Бошкович о возрождении «Бунёдкора» и плане на матч против «Пахтакора»«Мы еще живы»: Бошкович о возрождении «Бунёдкора» и плане на матч против «Пахтакора»20 сентября 11:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове