С каким составом «Пахтакор» выйдет против саудовских звезд?

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов Элит АФК ташкентский «Пахтакор» на своем поле принимает звездный саудовский клуб «Аль-Кадисия». Перед принципиальным матчем, который начнется в 18:45 на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, был официально объявлен стартовый состав столичной команды.

Тренерский штаб выбрал самый сильный и боеспособный состав на эту важную встречу. В частности, ворота будет защищать надежный голкипер Владимир Назаров.

Официальный стартовый состав «львов»

«Пахтакор» выйдет на поле в следующем составе:

Вратарь: Владимир Назаров;

Защитники: Хожиакбар Алижонов, Заид Тахсин, Мортеза Пурналиганджи, Мухаммадрасул Абдумажидов, Шерзод Насруллаев;

Полузащитники: Акмаль Мозговой, Башар Ресан, Абдурауф Буриев;

Нападающие: Фламарион, Стефан Чинеду.

Важные тактические моменты и значение игры

Тренерский штаб укрепил линию обороны легионерами с международным опытом и местными лидерами:

Прочный центр и фланги: В центре защиты действуют игрок сборной Ирана Мортеза Пурналиганджи и тандем Заида Тахсина, а на флангах Хожиакбар Алижонов и Шерзод Насруллаев активно связывают оборону с атакой;

Атакующий центр: Иракский плеймейкер Башар Ресан выполняет роль главного диспетчера в полузащите, а в опорной зоне Мозговой и Буриев отвечают за срыв атак соперника;

Надежда на голы: В линии атаки дуэт бразильца Фламариона и нигерийского нападающего Стефана Чинеду постарается взломать оборонительные редуты саудовского гранда.

В первом туре «Пахтакор» на выезде сыграл вничью с действующим чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Ахли» со счетом 1:1. Победа в сегодняшнем матче позволит «львам» закрепиться в рядах лидеров группы.