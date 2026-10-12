Когда и на каком канале покажут сегодняшние матчи «Пахтакора» и «Нефтчи»?

·146·Спорт
Когда и на каком канале покажут сегодняшние матчи «Пахтакора» и «Нефтчи»?

Сегодня в Элитной лиге чемпионов АФК стартуют важные и напряженные матчи 2-го тура. Защищающие честь нашей страны в самом престижном клубном турнире континента два ведущих клуба Узбекистана — ташкентский «Пахтакор» и ферганский «Нефтчи» — пройдут серьезное испытание в матчах против клубов из Саудовской Аравии.

Местных любителей футбола ждут бескомпромиссная встреча в Ташкенте и грандиозный вечерний мега-матч в городе Эр-Рияд против гранда во главе с Криштиану Роналду.

«Пахтакор» — «Аль-Кадисия» в Ташкенте: «Львы» выйдут на поле за победой

Первая центральная встреча пройдет в столице Узбекистана:

  • Соперник и время: Ташкентский «Пахтакор» примет на своем поле саудовский «Аль-Кадисия», обладающий мощным составом. Матч начнется в 18:45 по ташкентскому времени;

  • Ситуация в первом туре: «Львы» в 1-м туре турнира провели упорную борьбу на выезде с другим грандом Саудовской Аравии — «Аль-Ахли», зафиксировав важную гостевую ничью 1:1. В сегодняшней домашней игре они постараются завоевать свои первые 3 очка.

Испытание в Эр-Рияде: «Нефтчи» против раненого «Аль-Насра»

Самое ожидаемое противостояние вечера пройдет в столице Саудовской Аравии:

  • Центральный дуэль: Ферганский «Нефтчи» на великолепном стадионе в Эр-Рияде сыграет в гостях против команды Криштиану Роналду, который является капитаном «Аль-Насра». Поединок стартует в 23:15 по ташкентскому времени;

  • Тяжелое психологическое состояние соперника: «Аль-Наср» в первом туре потеркрушил сокрушительное поражение от клуба «Аль-Айн» из ОАЭ и теперь вынужден реабилитироваться перед своими болельщиками;

  • Уверенный старт ферганцев: «Нефтчи» под руководством Ислама Исмоилова в 1-м туре одержал уверенную победу над иракским «Эйр Форс» и прибыл в Эр-Рияд в приподнятом настроении и с преимуществом в турнирной таблице.

Прямой эфир и календарь матчей

Миллионы футбольных болельщиков Узбекистана имеют возможность смотреть обе эти встречи в прямом эфире по телевидению:

  • 18:45. «Пахтакор» — «Аль-Кадисия» / Футбол ТВ

  • 23:15. «Аль-Наср» — «Нефтчи» / Футбол ТВ

Ожидается, что сегодняшние матчи станут главным индикатором того, насколько узбекские клубы конкурентоспособны против саудовских грандов континента с миллиардными инвестициями.

Элитная лига чемпионов АФКПахтакорНефтчиКриштиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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