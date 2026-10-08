«Арсенал» не отпустит Дьёкереша в аренду зимой — известна цена нападающего

·2·Спорт
«Арсенал» не отпустит Дьёкереша в аренду зимой — известна цена нападающего

Лондонский «Арсенал» определился со своей позицией по трансферной стоимости шведского центрального нападающего Виктора Дьёкереша. По данным авторитетного итальянского издания ТуттоДжуве, «канониры» готовы рассматривать поступающие по 28-летнему бомбардиру предложения только начиная с определенного финансового рубежа.

При этом лондонцы полностью исключили вероятность отправки игрока в аренду в другой клуб во время зимнего трансферного окна — клуб вступит в переговоры исключительно на условиях полноценного выкупа.

Требование в 70 миллионов евро и отказ от аренды

Лондонский клуб жестко установил свои условия по нападающему:

  • Установлена минимальная цена: руководство «Арсенала» будет вести серьезные переговоры только с теми клубами, которые готовы заплатить за Дьёкереша не менее 70 миллионов евро;

  • Вариант с арендой исключен: планы арендовать игрока в предстоящее зимнее окно полностью отвергнуты — форвард будет отпущен только посредством полноценного трансфера;

  • Контракт до 2030 года: действующее трудовое соглашение шведского нападающего с английским грандом рассчитано до лета 2030 года, что позволяет «Арсеналу» не снижать цену на переговорах.

    Сумма, ставшая непосильной для «Ювентуса» и «Милана»

    Два гиганта Серии А проявляют большой интерес к шведскому игроку, однако сделке препятствует финансовый аспект:

    • Интерес итальянских грандов: туринский «Ювентус» и «Милан» рассматривают Дьёкереша в качестве одной из главных целей для усиления своей линии атаки;

    • Финансовое ограничение: для обоих клубов отступные в размере 70 миллионов евро считаются слишком высокой суммой. Итальянские клубы пока не готовы выплатить эту сумму;

    • Сложные переговоры: если «Арсенал» не уступит в вопросе цены, итальянцам придется переключиться на альтернативные варианты.

      Старт в сезоне: безголевая серия и конкуренция

      Показатели шведского форварда в текущем сезоне пока нестабильны:

      • 5 матчей — 0 результативных действий: хотя Дьёкереш выходил на поле в 5 матчах во всех турнирах, на данный момент он еще не записал на свой счет голов или ассистов;

      • Борьба за состав: ограниченная игровая практика и высокая конкуренция в атаке еще больше подогревают трансферные слухи вокруг нападающего.

      Несмотря на это, главный тренер и руководство «Арсенала» не намерены дешево оценивать свои активы, поэтому судьба Дьёкереша, как ожидается, станет одной из самых горячих тем предстоящего зимнего трансферного рынка.

АрсеналВиктор ДьёкерешЮвентус70 миллионов евро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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