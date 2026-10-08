«Арсенал» не отпустит Дьёкереша в аренду зимой — известна цена нападающего

Лондонский «Арсенал» определился со своей позицией по трансферной стоимости шведского центрального нападающего Виктора Дьёкереша. По данным авторитетного итальянского издания ТуттоДжуве, «канониры» готовы рассматривать поступающие по 28-летнему бомбардиру предложения только начиная с определенного финансового рубежа.

При этом лондонцы полностью исключили вероятность отправки игрока в аренду в другой клуб во время зимнего трансферного окна — клуб вступит в переговоры исключительно на условиях полноценного выкупа.

Требование в 70 миллионов евро и отказ от аренды

Лондонский клуб жестко установил свои условия по нападающему: