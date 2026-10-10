Что рассказал главный тренер «Насафа» на пресс-конференции?

В драматическом противостоянии в рамках 23-го тура Суперлиги Узбекистана каршинский «Насаф» обыграл самаркандское «Динамо» со счетом 2:1 благодаря голу, забитому на 90+6-й минуте. По окончании тяжелого и эмоционального матча наставник каршинцев Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции, где открыто и искренне высказался о кульминационных моментах встречи, спорных эпизодах и состоянии футболистов.

«Я сказал Алибеку: если бы не забил, получил бы наказание»

Говоря об игре защитника Алибека Давронова, решившего исход матча, тренер отреагировал в веселой, но требовательной манере:

Ошибка и героизм: «Алибек забил решающий победный гол, но в пропущенном нами мячах была именно его ошибка. После игры я сказал ему: “Если бы ты не забил, получил бы суровое наказание”», — подчеркнул тренер;

Лучший в матче — вся команда: Бердыев отметил не отдельного футболиста, а всех своих подопечных, проделавших черновую работу на поле: «Футболисты в центре поля выполнили огромный объем работы. Сегодня будет правильно признать лучшей команду “Насаф”, которая проявила настоящий характер и боролась до конца».

Судейство, пенальти и фактор усталости

На пресс-конференции также затронули потенциальный эпизод с назначением пенальти из-за попадания мяча в руку игроку соперника:

Требования арбитров: Тренер напомнил об изменении правил в отношении мяча, попавшего в руку с близкого расстояния: «Если мяч прилетает и попадает в руку с очень близкого расстояния, футболист не успевает ее убрать, и в таких ситуациях пенальти часто не назначаются. В Намангане с Норчаевым было то же самое»;

Тонус Бахромова: Несмотря на то, что после турнира в Японии ощущалась усталость, Сардор Бахромов отыграл полностью из-за высокой игровой практики и сильно помог команде в эпизодах без мяча.

Влияние сборной и преданность Абдувохида Неъматова

Отсутствие основного костяка команды из-за дней ФИФА создало трудности в процессе подготовки:

Смена климата: Футболисты, вернувшиеся из поездок в Японию и Корею, не успели восстановиться, а основной вратарь Неъматов прибыл всего за день до игры. Тем не менее, парни продемонстрировали физическое превосходство;

Зарубежные предложения: Говоря о будущем Неъматова, Бердыев особо отметил его преданность: «У него и раньше были отличные предложения из-за рубежа, но он не захотел покидать команду. Неъматов — обладатель сильного ментального характера, преданный своему клубу. Иногда случаются ошибки, но он никогда не падает духом»;

Судьба легионеров: На вопрос о грузинском футболисте Паате Гудушаури тренер в шутку ответил: «Зовите его просто Пата, фамилию мы и сами еле выговариваем», — сообщив, что вопрос контрактов и состава будет рассмотрен в конце года.

В завершение своей речи Рузикул Бердыев призвал всех каршинских любителей футбола посетить международный матч, который состоится 14 октября, и дружно поддержать команду.