Рузикул Бердыев раскрыл планы перед матчем против «Аль-Вахды»

·7·Спорт
Рузикул Бердыев раскрыл планы перед матчем против «Аль-Вахды»

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов АФК 2 каршинский «Насаф» на своем поле примет именитый клуб из ОАЭ «Аль-Вахда». Перед этой важной встречей состоялась официальная пресс-конференция, в которой приняли участие главный тренер хозяев Рузикул Бердыев и защитник Голиб Гайбуллаев, поделившиеся процессом подготовки и планами на предстоящий матч.

Наставник каршинского клуба подчеркнул, что, несмотря на обилие зарубежных звезд в составе соперника, команда тщательно изучила их сильные и слабые стороны, а для победы будут задействованы все силы.

«У соперника около 20 легионеров, но мы готовы»

Рузикул Бердыев остановился на сложностях процесса анализа «Аль-Вахды» и возможностях противника:

  • Сложность анализа состава: «Изучать «Аль-Вахду» было немного сложно. Они выходят на поле в разных составах в матчах чемпионата и кубка. По этой причине непросто заранее предсказать, кто именно сыграет в основном составе»;

  • Фактор легионеров: В составе соперника вместе с натурализованными игроками насчитывается около 20 легионеров. По всей вероятности, нам предстоит сыграть против большого количества сильных зарубежных футболистов»;

  • План на игру: «Мы проанализировали их сильные и слабые стороны и донесли это до парней. Наша цель — ограничить сильные стороны соперника и с пользой использовать его слабые точки. Для этого на поле требуются строгая дисциплина и высокая концентрация».

«Мы вовсе не боимся выпускать молодежь на поле»

Наставник «Насафа» особо отметил, что возлагает большие надежды на представителей нового поколения, воспитывающихся в клубе:

  • Молодежная политика: «В этом году мы не зря даем много возможностей нашей молодежи. Регулярные тренировки с основным составом становятся для них огромной школой опыта. Сейчас мы не боимся выпускать их на поле»;

  • Результаты в олимпийской сборной: Наши игроки очень хорошо проявили себя и в составе олимпийской сборной. Если в будущем эти четыре талантива составят костяк основного состава, это будет нашим большим достижением»;

  • Надежный резерв: Даже в случае выбывания из строя кого-то из опытных футболистов команды, молодежи доверяют спокойно и без колебаний.

Ожидается настоящий праздник вместе с болельщиками

Наставник «Насафа» также подчеркнул значение матча в турнире:

  • Задача по набору очков: «Мы сталкивались с этой командой и в прошлом сезоне, хорошо знаем ее силу. Обе стороны используют все возможности и будут стремиться набрать очки ради путевки в следующий этап»;

  • Поддержка болельщиков: Бердыев призвал всех футбольных фанатов прийти на стадион и выразил надежду на то, что с их поддержкой в Карши удастся создать настоящий футбольный праздник.

НасафАль-ВахдаЛига чемпионов АФК 2Рузикул Бердыев
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Что рассказал главный тренер «Насафа» на пресс-конференции?Что рассказал главный тренер «Насафа» на пресс-конференции?10 октября 06:40Кто станет лучшим тренером сентября в Суперлиге?Кто станет лучшим тренером сентября в Суперлиге?28 сентября 17:33«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...20 сентября 23:29Рузикул Бердыев дал резкие ответы на вопросы журналистов после матча в БахрейнеРузикул Бердыев дал резкие ответы на вопросы журналистов после матча в Бахрейне17 сентября 06:25Важное очко из Бахрейна: «Насаф» начал матчи ЛЧА-2 на поле «Аль-Халидии»Важное очко из Бахрейна: «Насаф» начал матчи ЛЧА-2 на поле «Аль-Халидии»16 сентября 23:05Матч ЛЧИ-2: Объявлены стартовые составы на игру «Аль-Халидия» — «Насаф»Матч ЛЧИ-2: Объявлены стартовые составы на игру «Аль-Халидия» — «Насаф»16 сентября 20:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове