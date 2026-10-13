Рузикул Бердыев раскрыл планы перед матчем против «Аль-Вахды»
В рамках 2-го тура Лиги чемпионов АФК 2 каршинский «Насаф» на своем поле примет именитый клуб из ОАЭ «Аль-Вахда». Перед этой важной встречей состоялась официальная пресс-конференция, в которой приняли участие главный тренер хозяев Рузикул Бердыев и защитник Голиб Гайбуллаев, поделившиеся процессом подготовки и планами на предстоящий матч.
Наставник каршинского клуба подчеркнул, что, несмотря на обилие зарубежных звезд в составе соперника, команда тщательно изучила их сильные и слабые стороны, а для победы будут задействованы все силы.
«У соперника около 20 легионеров, но мы готовы»
Рузикул Бердыев остановился на сложностях процесса анализа «Аль-Вахды» и возможностях противника:
Сложность анализа состава: «Изучать «Аль-Вахду» было немного сложно. Они выходят на поле в разных составах в матчах чемпионата и кубка. По этой причине непросто заранее предсказать, кто именно сыграет в основном составе»;
Фактор легионеров: В составе соперника вместе с натурализованными игроками насчитывается около 20 легионеров. По всей вероятности, нам предстоит сыграть против большого количества сильных зарубежных футболистов»;
План на игру: «Мы проанализировали их сильные и слабые стороны и донесли это до парней. Наша цель — ограничить сильные стороны соперника и с пользой использовать его слабые точки. Для этого на поле требуются строгая дисциплина и высокая концентрация».
«Мы вовсе не боимся выпускать молодежь на поле»
Наставник «Насафа» особо отметил, что возлагает большие надежды на представителей нового поколения, воспитывающихся в клубе:
Молодежная политика: «В этом году мы не зря даем много возможностей нашей молодежи. Регулярные тренировки с основным составом становятся для них огромной школой опыта. Сейчас мы не боимся выпускать их на поле»;
Результаты в олимпийской сборной: Наши игроки очень хорошо проявили себя и в составе олимпийской сборной. Если в будущем эти четыре талантива составят костяк основного состава, это будет нашим большим достижением»;
Надежный резерв: Даже в случае выбывания из строя кого-то из опытных футболистов команды, молодежи доверяют спокойно и без колебаний.
Ожидается настоящий праздник вместе с болельщиками
Наставник «Насафа» также подчеркнул значение матча в турнире:
Задача по набору очков: «Мы сталкивались с этой командой и в прошлом сезоне, хорошо знаем ее силу. Обе стороны используют все возможности и будут стремиться набрать очки ради путевки в следующий этап»;
Поддержка болельщиков: Бердыев призвал всех футбольных фанатов прийти на стадион и выразил надежду на то, что с их поддержкой в Карши удастся создать настоящий футбольный праздник.
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