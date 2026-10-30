Синдаров поставил на колени мировых звезд и стал чемпионом супертурнира в Сент-Луисе!

20-летний международный гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров одержал абсолютную победу на престижном турнире Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026, который прошел в американском Сент-Луисе — одной из мировых шахматных столиц.

В соревновании с общим призовым фондом 425 тысяч долларов США наш соотечественник набрал 20,5 очка в драматической борьбе против трех сильнейших элитных гроссмейстеров планеты — Хикару Накамуры, Фабиано Каруаны и Рамешбабу Прагнананды, заняв первое место.

Турнирная таблица: абсолютное лидерство Синдарова

После трех дней напряженных и бескомпромиссных поединков итоговая турнирная таблица приняла следующий вид:

1-е место (Победитель): Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 20,5 очка ;

2-е место: Рамешбабу Прагнананда (Индия) — 19,0 очков ;

3-е место: Фабиано Каруана (США) — 16,5 очков ;

4-е место: Хикару Накамура (США) — 12,0 очков.

Формат соревнований и решающий камбэк

Сложный и необычный регламент турнира Клутч Чесс максимально повысил значимость каждой партии:

Система «тяжеловесных» очков: Согласно правилам соревнования, за каждую победу в первый день давалось 1 очко, во второй день — 2 очка, а в третий, решающий день — целых 3 очка;

Решающий удар: Уступая индийскому сопернику по итогам второго дня, наш соотечественник совершил резкий поворот в таблице благодаря максимально точной, быстрой и агрессивной игре в последний день, вырвав чемпионский титул;

Солидное вознаграждение и джекпот: Занявший первое место Синдаров получил гарантированный главный приз в размере 125 000 долларов США, а также специальные бонусы за победы в отдельных партиях и дополнительный джекпот для победителя.

Важный сигнал перед битвой за шахматную корону против Гукеша

Этот турнир стал для Жавохира Синдарова своеобразной последней официальной проверкой перед важнейшим историческим событием в его карьере:

Подготовка к чемпионату мира: Наш гроссмейстер доказал, что находится в отличной спортивной и психологической форме перед матчем за шахматную корону против действующего короля шахмат, индийца Доммараджу Гукеша;

Психологическое преимущество: Эта яркая победа над тремя сильнейшими звездами рапида на планете еще раз заставила весь мир признать силу узбекского шахматиста перед предстоящим чемпионским поединком.

Этот исторический успех Жавохира Синдарова в Сент-Луисе еще раз продемонстрировал абсолютное лидерство узбекской шахматной школы на мировой арене и подарил огромное чувство гордости миллионам спортивных болельщиков.