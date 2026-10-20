Ханси Флик перед суперматчем против «ПСЖ» раскрыл сильные стороны соперника

В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сегодня вечером, во вторник 20 октября 2026 года, два гиганта континента — «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона» сойдутся в бескомпромиссном поединке в Париже.

Перед этой центральной встречей главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игровом стиле французов, тактических преимуществ и мастерстве своего коллеги Луиса Энрике. Авторитетное издание Яху опубликовало высокую оценку немецкого специалиста в адрес соперника.

«Фантастическая игра и гибкая система»: признание Флика

Ханси Флик особо отметил недавний прогресс «ПСЖ», подчеркнув, что парижане демонстрируют современный футбол:

Мастерство Энрике: «Команда под руководством Луиса Энрике действительно показывает фантастический футбол. Я смело могу назвать его одним из сильнейших тренеров на сегодняшний день;

Высокий темп и прессинг: Мне очень нравится их высокий темп на поле, агрессивный прессинг, свободная смена позиций игроками и гибкость общей системы;

Высокий уровень: На таком высочайшем уровне они играют просто безупречно. Энрике проделал по-настоящему фантастическую работу в этой команде», — подчеркнул Флик.

Перед матчем: стопроцентный результат и настрой на реванш

Это противостояние имеет принципиальное значение не только с точки зрения тактики, но и лидерства в турнирной таблице:

Стопроцентный показатель: Обе команды отлично начали текущий сезон Лиги чемпионов — набрав по 6 очков в первых двух турах, они лидируют в верхней части турнирной таблицы;

Сведение счетов из прошлого: Последняя официальная встреча команд между собой прошла в январе 2025 года в Испании. В том драматичном матче французский клуб одержал победу на выезде со счетом 2:1;

Экзамен в Париже: Эта игра станет серьезнейшим испытанием для «Барселоны» как на пути к реваншу за то поражение, так и для продолжения их 11-матчевой победной серии.

Ожидается, что это противостояние на стадионе «Парк де Пренс» в Париже станет несомненно самым интересным и громким событием 3-го тура ЛЧ.