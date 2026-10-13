Роналду высказался о победе над «Нефтчи» и своем 981-м голе

·122·Спорт
Роналду высказался о победе над «Нефтчи» и своем 981-м голе

Капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и легенда мирового футбола Криштиану Роналду на своей официальной странице в социальных сетях прокомментировал победу над чемпионом Узбекистана, ферганским «Нефтчи» (3:1) в рамках 2-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК.

41-летний бомбардир, записавший на свой счет очередной гол в этом матче, рассказал, насколько важным было это противостояние для его команды.

Заявление Роналду: «Мы продолжаем развиваться»

Португальский форвард после окончания матча оценил игру своей команды на личной странице в сети Кс (бывший Twitter):

«Вчерашняя победа была очень важна. Мы продолжаем развиваться», — написал Роналду.

Эта победа принесла «Ан-Насру» первые 3 очка на общем этапе турнира и подняла команду на 8-е место в таблице Западного региона.

Исторический 981-й гол и хроника матча

Встреча на арене «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде была богата на яркие моменты:

  • 33-я минута: Бразилец Анжело Габриэл открыл счет в составе «Ан-Насра»;

  • Рекорд на 42-й минуте: Криштиану Роналду поразил ворота ферганцев и сделал счет 2:0 — этот гол стал 981-м в официальной карьере звездного нападающего, еще больше обновив его собственный мировой рекорд;

  • Ответ «Нефтчи»: На 51-й минуте Алишер Одилов красивым ударом сократил отставание и вернул интригу;

  • Автогол поставил точку: На 78-й минуте неожиданный автогол Анваржона Гафурова окончательно предрешил исход матча (3:1).

Ближайшие планы «Ан-Насра»

Готовясь к следующим матчам турнира, саудовский клуб в ближайшие дни продолжит свое выступление на международной арене:

  • Следующий соперник: В рамках 3-го тура 26 октября «Ан-Наср» примет на своем поле клуб «Аль-Васл» из ОАЭ;

  • Цель Криштиану: Португальская звезда продолжает приближаться к историческому рубежу в 1000 голов.

Криштиану РоналдуАн-НасрНефтчиЭлитная Лига чемпионов АФК
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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