Лондонское дерби: «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» на своем поле

В напряженном лондонском дерби в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле принял «Кристал Пэлас» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

На исход встречи сильно повлияло удаление нападающего гостей Жан-Филиппа Матета уже на первых минутах. Получив численное преимущество, «шпоры» забили два безответных мяча и набрали важные 3 очка.

Хроника матча: Ранняя красная карточка и два гола

Встреча началась с жестких единоборств:

Переломный момент на 13-й минуте: «Кристал Пэлас» остался в меньшинстве после прямой красной карточки ведущему форварду Жан-Филиппу Матета за грубую игру, и гостям пришлось провести почти весь матч вдесятером;

Грей открывает счет (25-я минута): Воспользовавшись численным преимуществом, «Тоттенхэм» усилил давление — Арчи Грей точным ударом открыл счет (1:0);

Решающий удар ван Хекке (73-я минута): В то время как гости сосредоточились на обороне, Ян Пол ван Хекке во второй раз поразил ворота соперника, окончательно сняв вопросы о победителе — 2:0.

Ситуация в турнирной таблице

Этот успех повлиял на положение команд в таблице следующим образом:

«Тоттенхэм» поднимается: Благодаря набранным 3 очкам «шпоры» довели количество очков до 12 и поднялись на 9-ю строчку турнирной таблицы АПЛ;

«Кристал Пэлас» в опасной зоне: Оставшись с 7 очками, «орлы» занимают 17-е место, находясь на грани зоны вылета.

Протокол и составы

АПЛ. 9-й тур

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 2:0

Голы: Грей (25), ван Хекке (73).

Удаление: Матета (13, «Кристал Пэлас»).

Основные составы: