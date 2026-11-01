Лондонское дерби: «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» на своем поле

·36·Спорт
Лондонское дерби: «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» на своем поле

В напряженном лондонском дерби в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле принял «Кристал Пэлас» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

На исход встречи сильно повлияло удаление нападающего гостей Жан-Филиппа Матета уже на первых минутах. Получив численное преимущество, «шпоры» забили два безответных мяча и набрали важные 3 очка.

Хроника матча: Ранняя красная карточка и два гола

Встреча началась с жестких единоборств:

  • Переломный момент на 13-й минуте: «Кристал Пэлас» остался в меньшинстве после прямой красной карточки ведущему форварду Жан-Филиппу Матета за грубую игру, и гостям пришлось провести почти весь матч вдесятером;

  • Грей открывает счет (25-я минута): Воспользовавшись численным преимуществом, «Тоттенхэм» усилил давление — Арчи Грей точным ударом открыл счет (1:0);

  • Решающий удар ван Хекке (73-я минута): В то время как гости сосредоточились на обороне, Ян Пол ван Хекке во второй раз поразил ворота соперника, окончательно сняв вопросы о победителе — 2:0.

Ситуация в турнирной таблице

Этот успех повлиял на положение команд в таблице следующим образом:

  • «Тоттенхэм» поднимается: Благодаря набранным 3 очкам «шпоры» довели количество очков до 12 и поднялись на 9-ю строчку турнирной таблицы АПЛ;

  • «Кристал Пэлас» в опасной зоне: Оставшись с 7 очками, «орлы» занимают 17-е место, находясь на грани зоны вылета.

Протокол и составы

  • АПЛ. 9-й тур

  • «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 2:0

  • Голы: Грей (25), ван Хекке (73).

  • Удаление: Матета (13, «Кристал Пэлас»).

Основные составы:

  • «Тоттенхэм»: Кински, ван Хекке, ван де Вен, Робертсон, Фернандеш, Тонали, Кудус, Грей (Порро, 46), Мармуш (Кулусевски, 77), Соланке (Галлахер, 66), Телль.

  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Дисаси, Канвот, Уортон (Лерма, 88), Митчелл, Камада (Хьюз, 88), Пино (Нкетиа, 60), Макнил (Осорио, 77), Мингеса, Матета.

ТоттенхэмКристал ПэласЖан-Филипп МатетаАрчи ГрейЯн Пол ван Хекке
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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