Лондонское дерби: «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Кристал Пэлас» на своем поле
В напряженном лондонском дерби в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле принял «Кристал Пэлас» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.
На исход встречи сильно повлияло удаление нападающего гостей Жан-Филиппа Матета уже на первых минутах. Получив численное преимущество, «шпоры» забили два безответных мяча и набрали важные 3 очка.
Хроника матча: Ранняя красная карточка и два гола
Встреча началась с жестких единоборств:
Переломный момент на 13-й минуте: «Кристал Пэлас» остался в меньшинстве после прямой красной карточки ведущему форварду Жан-Филиппу Матета за грубую игру, и гостям пришлось провести почти весь матч вдесятером;
Грей открывает счет (25-я минута): Воспользовавшись численным преимуществом, «Тоттенхэм» усилил давление — Арчи Грей точным ударом открыл счет (1:0);
Решающий удар ван Хекке (73-я минута): В то время как гости сосредоточились на обороне, Ян Пол ван Хекке во второй раз поразил ворота соперника, окончательно сняв вопросы о победителе — 2:0.
Ситуация в турнирной таблице
Этот успех повлиял на положение команд в таблице следующим образом:
«Тоттенхэм» поднимается: Благодаря набранным 3 очкам «шпоры» довели количество очков до 12 и поднялись на 9-ю строчку турнирной таблицы АПЛ;
«Кристал Пэлас» в опасной зоне: Оставшись с 7 очками, «орлы» занимают 17-е место, находясь на грани зоны вылета.
Протокол и составы
АПЛ. 9-й тур
«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Грей (25), ван Хекке (73).
Удаление: Матета (13, «Кристал Пэлас»).
Основные составы:
«Тоттенхэм»: Кински, ван Хекке, ван де Вен, Робертсон, Фернандеш, Тонали, Кудус, Грей (Порро, 46), Мармуш (Кулусевски, 77), Соланке (Галлахер, 66), Телль.
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Дисаси, Канвот, Уортон (Лерма, 88), Митчелл, Камада (Хьюз, 88), Пино (Нкетиа, 60), Макнил (Осорио, 77), Мингеса, Матета.
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