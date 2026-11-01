В Канаде незнакомка ударила прохожую кулаком в лицо (видео)

·93·Мир
В Канаде незнакомка ударила прохожую кулаком в лицо (видео)

В городе Гелф канадской провинции Онтарио прохожая подверглась нападению со стороны незнакомки. После удара кулаком в лицо она упала на землю.

По данным полиции, инцидент произошел 29 октября около 15:00 на пересечении улиц Вйндхам Стрит Норт и Макдонелл Стрит.

Когда пострадавшая шла со своей подругой, навстречу им вышла незнакомая женщина, подошла к ней и нанесла один удар кулаком в лицо. От удара женщина упала на землю. Нападавшая скрылась с места происшествия.

Вскоре полиция установила личность подозреваемой и задержала её. Ею оказалась 35-летняя жительница Гелфа. Ей предъявлено обвинение в нападении.

Правоохранительные органы сообщили, что пострадавшая и подозреваемая ранее не были знакомы. О причинах нападения пока не сообщается.

ГелфОнтариополиция Канады
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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