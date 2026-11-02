Неожиданный инцидент: режиссер фильма «Схватка» Майкл Манн случайно выстрелил в себя

Автор культовых голливудских криминальных драм — «Схватка» (Хеат) и «Соучастник» (Коллатерал), 83-летний известный режиссер, сценарист и продюсер Майкл Манн по неосторожности выстрелил себе в ногу в закрытом стрелковом клубе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал Пеопле.

Инцидент произошел во время тренировки в популярном стрелковом комплексе Те Ранге. Режиссер, упражнявшийся в стрельбе по мишеням из пистолета 45-го калибра, при попытке убрать оружие в кобуру случайно нажал на спусковой крючок, и пуля попала ему в левое бедро.

Подробности происшествия и состояние режиссера

Оперативное вмешательство сотрудников тира помогло избежать тяжелых последствий:

Первая медицинская помощь: Сразу после выстрела сотрудники стрелкового клуба остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи доставили режиссера в больницу в стабильном состоянии;

Степень тяжести травмы легкая: Официальный представитель Майкла Манна подтвердил, что произошел несчастный случай: «Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, травма оказалась поверхностной, и в данный момент его выписывают из больницы домой»;

Десятилетнее увлечение: Издание Лос-Анджелес Тимес отмечает, что Манн не зря столь реалистично создавал сцены профессиональных перестрелок в своих фильмах — он на протяжении десятилетий регулярно занимается спортивной стрельбой. В результате инцидента больше никто не пострадал.

Легенда кино и ожидаемое продолжение «Схватки 2»

Майкл Манн прославился как мастер самых сильных криминальных драм в истории Голливуда: