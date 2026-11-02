Неожиданный инцидент: режиссер фильма «Схватка» Майкл Манн случайно выстрелил в себя
Автор культовых голливудских криминальных драм — «Схватка» (Хеат) и «Соучастник» (Коллатерал), 83-летний известный режиссер, сценарист и продюсер Майкл Манн по неосторожности выстрелил себе в ногу в закрытом стрелковом клубе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал Пеопле.
Инцидент произошел во время тренировки в популярном стрелковом комплексе Те Ранге. Режиссер, упражнявшийся в стрельбе по мишеням из пистолета 45-го калибра, при попытке убрать оружие в кобуру случайно нажал на спусковой крючок, и пуля попала ему в левое бедро.
Подробности происшествия и состояние режиссера
Оперативное вмешательство сотрудников тира помогло избежать тяжелых последствий:
Первая медицинская помощь: Сразу после выстрела сотрудники стрелкового клуба остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи доставили режиссера в больницу в стабильном состоянии;
Степень тяжести травмы легкая: Официальный представитель Майкла Манна подтвердил, что произошел несчастный случай: «Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, травма оказалась поверхностной, и в данный момент его выписывают из больницы домой»;
Десятилетнее увлечение: Издание Лос-Анджелес Тимес отмечает, что Манн не зря столь реалистично создавал сцены профессиональных перестрелок в своих фильмах — он на протяжении десятилетий регулярно занимается спортивной стрельбой. В результате инцидента больше никто не пострадал.
Легенда кино и ожидаемое продолжение «Схватки 2»
Майкл Манн прославился как мастер самых сильных криминальных драм в истории Голливуда:
Шедевры: Такие фильмы в его карьере, как «Вор» (1981), «Последний из могикан» (1992), «Схватка» (1995), «Свой человек» (1999), «Али» (2001), «Соучастник» (2004) и «Феррари» (2023), считаются шедеврами киноискусства;
Признание и награды: Он является четырехкратным номинантом на премию «Оскар», двукратным обладателем премии «Эмми» и лауреатом престижной британской премии БАФТА;
В преддверии крупного проекта: В настоящее время 83-летний режиссер готовится к съемкам фильма «Схватка 2», который станет продолжением легендарной картины с участием Аль Пачино и Роберта Де Ниро. Ожидается, что в этом масштабном проекте примут участие Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бейл, а начало съемок запланировано на 2027 год.
Комментарии 0
…