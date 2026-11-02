Неожиданный инцидент: режиссер фильма «Схватка» Майкл Манн случайно выстрелил в себя

·6·Мир
Неожиданный инцидент: режиссер фильма «Схватка» Майкл Манн случайно выстрелил в себя

Автор культовых голливудских криминальных драм — «Схватка» (Хеат) и «Соучастник» (Коллатерал), 83-летний известный режиссер, сценарист и продюсер Майкл Манн по неосторожности выстрелил себе в ногу в закрытом стрелковом клубе в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал Пеопле.

Инцидент произошел во время тренировки в популярном стрелковом комплексе Те Ранге. Режиссер, упражнявшийся в стрельбе по мишеням из пистолета 45-го калибра, при попытке убрать оружие в кобуру случайно нажал на спусковой крючок, и пуля попала ему в левое бедро.

Подробности происшествия и состояние режиссера

Оперативное вмешательство сотрудников тира помогло избежать тяжелых последствий:

  • Первая медицинская помощь: Сразу после выстрела сотрудники стрелкового клуба остановили кровотечение и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи доставили режиссера в больницу в стабильном состоянии;

  • Степень тяжести травмы легкая: Официальный представитель Майкла Манна подтвердил, что произошел несчастный случай: «Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, травма оказалась поверхностной, и в данный момент его выписывают из больницы домой»;

  • Десятилетнее увлечение: Издание Лос-Анджелес Тимес отмечает, что Манн не зря столь реалистично создавал сцены профессиональных перестрелок в своих фильмах — он на протяжении десятилетий регулярно занимается спортивной стрельбой. В результате инцидента больше никто не пострадал.

Легенда кино и ожидаемое продолжение «Схватки 2»

Майкл Манн прославился как мастер самых сильных криминальных драм в истории Голливуда:

  • Шедевры: Такие фильмы в его карьере, как «Вор» (1981), «Последний из могикан» (1992), «Схватка» (1995), «Свой человек» (1999), «Али» (2001), «Соучастник» (2004) и «Феррари» (2023), считаются шедеврами киноискусства;

  • Признание и награды: Он является четырехкратным номинантом на премию «Оскар», двукратным обладателем премии «Эмми» и лауреатом престижной британской премии БАФТА;

  • В преддверии крупного проекта: В настоящее время 83-летний режиссер готовится к съемкам фильма «Схватка 2», который станет продолжением легендарной картины с участием Аль Пачино и Роберта Де Ниро. Ожидается, что в этом масштабном проекте примут участие Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бейл, а начало съемок запланировано на 2027 год.

Майкл МаннСхватка 2Голливуд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шум на CNN: впервые за 80 лет в США будет расстрелян американский военный?Шум на CNN: впервые за 80 лет в США будет расстрелян американский военный?6 октября 21:14В американском штате Пенсильвания застрелены 9 человекВ американском штате Пенсильвания застрелены 9 человек11 октября 18:12Форбес сообщил, что состояние Дональда Трампа достигло 7,3 млрд долларовФорбес сообщил, что состояние Дональда Трампа достигло 7,3 млрд долларов16 сентября 08:18В Великобритании таинственно похитили препараты для похудения на 1,3 миллиона долларовВ Великобритании таинственно похитили препараты для похудения на 1,3 миллиона долларов10 июля 01:33«Обувь без обуви» из коллекции Чанел, привлекшая всеобщее внимание на красной дорожке!«Обувь без обуви» из коллекции Чанел, привлекшая всеобщее внимание на красной дорожке!21 августа 16:24В США казнь бывшего майора, убившего 13 военных, покажут в прямом эфиреВ США казнь бывшего майора, убившего 13 военных, покажут в прямом эфире9 октября 11:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов